Medina e Ítalo avançam e garantem ao menos uma medalha ao Brasil

A “Brazilian Storm” (Tempestade Brasileira), como é chamada a geração de ouro do surfe nacional, já garantiu ao menos uma medalha nos Jogos de Tóquio do Brasil. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira venceram suas disputas nas quartas de final na noite desta segunda-feira, 26, no agitado mar de Tsurigasaki, a cerca de 60 quilômetros da capital japonesa. Como estão em chaves separadas, ao menos uma medalha de bronze será vencida por um deles. A semifinal e final serão disputadas ainda na madrugada de terça-feira, 27.

O calendário da modalidade estreante foi antecipado devido à aproximação de um tufão na costa japonesa. Favoritos ao ouro, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira se beneficiaram das ondas mais altas que em dias anteriores e avançaram às semifinais ótimas atuações. Na abertura do dia, Medina, campeão mundial em 2014 e 2018, venceu o francês Michel Bourez por 15.33 a 13.66. Na próxima fase, ele enfrentará o anfitrião Kanoa Igarashz.

Já Ítalo, último campeão do circuito da World Surf League conseguiu a melhor onda do campeonato até o momento, com nota 9.73. No somatória das duas melhores manobras, ele superou o japonês Hiroto Ohhara por 16.30 a 8. Na semi, ele desafiará o vencedor do duelo entre o peruano Lucca Mesinas e o australiano Owen Wright.

Caso Ítalo e Medina vençam nas semifinais, o Brasil garantirá uma dobradinha de ouro e prata histórica na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos. Se ambos perderem, ao menos um deles será bronze. A final masculina está programada para ocorrer as 3h46 (de Brasília)

Na chave feminina, a cearense Silvana Lima segue na disputa. Nas quartas de final, ela enfrentará a americana Carissa Moore, quatro vezes campeã do Circuito Mundial. A gaúcha Tatiana Weston-Webb, superada pela japonesa Amuro Tsuzuki nas oitavas, é a única representante do surfe brasileiro fora das disputas por pódio.