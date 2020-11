Médico de Maradona é acusado de homicídio culposo

O médico cirurgião Leopoldo Luque, responsável direto pela saúde de Diego Armando Maradona em seus últimos dias de vida, foi acusado formalmente neste domingo, 29, por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela morte do astro do futebol. Segundo informações do jornal espanhol Marca, um juiz da cidade de San Isidro, na província de Buenos Aires, autorizou a busca e apreensão na casa e na clínica do médico. A batida (com cerca de 60 policiais) veio após as filhas do astro (Dalma, Gianinna e Jana) acusarem Luque de negligência médica. A família suspeita de que Maradona não obteve alta médica quando foi transferido de uma clínica, após ser operado de tumor na cabeça, para a casa onde morreu, em Tigre, a 30 km da capital argentina.

Nos últimos dias, promotores argentinos iniciaram uma investigação rígida acerca da morte do craque, que chegou a ficar 12 horas sem atendimento medico até sofrer uma parada cardiorrespiratória na última quarta-feira, dia 25. Maradona era acompanhado por uma equipe médica no lar, já que havia passado por uma cirurgia recentemente devido a um hematoma subdural detectado em sua cabeça. A investigação, portanto, se concentra sobre essas 12 horas que precederam a parada cardiorrespiratória para determinar se o atendimento domiciliar era recomendável para um paciente no estado de Maradona. “Já existem irregularidades”, disse, à agência France Presse, uma pessoa próxima à família na última sexta-feira 27.

Um dia após a morte do ícone futebolístico, Matías Morla, advogado e amigo de Maradona, denunciou “que a ambulância demorou mais de meia hora para chegar à casa onde estava o [camisa] 10”. Por isso, ele avisou que irá “até o fim” para esclarecer o ocorrido. A Promotoria Geral de San Isidro, no entanto, refuta essa versão do fato. Em comunicado, informou na sexta-feira 27 que, segundo os registros de ligações e registros das câmeras de segurança, a ambulância demorou cerca de 11 minutos para chegar à casa do craque. Ele teria sido encontrado sem vida às 11h30 da quarta-feira pelo seu psiquiatra e sua psicóloga, que fariam uma consulta de rotina. O caso aberto pela Procuradoria Geral da República de San Isidro intitula-se “Maradona, Diego. Investigação da causa da morte”.