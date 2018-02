Medalhista russo é suspeito de doping nas Olimpíadas de Inverno

Alexander Krushelnitsky, medalhista russo nas Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, é suspeito de usar uma substância banida, o meldonium. Ela aumenta o fluxo sanguíneo, o que melhora a capacidade de exercício nos atletas.

Krushelnitsky não respondeu imediatamente aos pedidos por comentários. Uma porta-voz da delegação russa em Pyeongchang disse que não se pronunciaria imediatamente.

Se comprovada, a atitude será um golpe aos esforços da Rússia para superar os escândalos relacionados ao doping. O país tem sido acusado de conduzir um programa sistemático de doping com apoio estatal, uma acusação negada por Moscou. Seus atletas estão competindo de forma neutra em Pyeongchang como “Atletas Olímpicos da Rússia“.

Autoridades esportivas russas vão se encontrar com representantes antidoping em Pyeongchang. Qualquer violação só seria confirmada após análise de uma segunda amostra.

O Comitê Olímpico Internacional disse que tomou nota do caso, sem entrar em detalhes.

“De um lado, é extremamente desapontador quando substâncias proibidas podem ter sido usadas, mas por outro mostra a efetividade do sistema antidoping dos jogos, que protege os direitos de todos os atletas limpos”, disse um porta-voz do CO.

Como atletas neutros, os atletas russos não podem tocar o hino do país durante a entrega de medalhas, nem usar símbolos nacionais.