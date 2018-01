Medalhista nos Jogos do Rio é pego no doping

O lituano Aurimas Didzbalis, medalha de bronze no levantamento de peso nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, foi flagrado no exame antidoping realizado durante o Mundial de dezembro nos Estados Unidos, comunicou a Federação Internacional de Halterofilismo (IWF).

A análise realizada revelou que o atleta, de 26 anos, testou positivo para SARM S-22, uma substância proibida destinada a desenvolver massa muscular. Didzbalis havia conquistado a medalha de prata na categoria até 94 quilos no Mundial realizado em Anaheim, na Califórnia.

O atleta lituano já tinha sido suspenso por doping 2012, após a disputa do Campeonatao Europeu realizado na Turquia, e por isso não participou dos Jogos Olímpicos de Londres, no mesmo ano.