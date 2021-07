Medalha de Rayssa Leal gera comoção nas redes sociais

Foi com a pureza natural de uma menina de 13 anos, que Rayssa Leal, medalhista de prata no skate nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, falou sobre relação com Letícia Bufoni, 28 anos, sua maior referência na carreira e hoje amiga. “Nós brincamos toda hora, dançamos TikTok, Instagram, é muito legal”, disse, citando apenas algumas das redes sociais de onde seu nome não sairá tão cedo. A conquista da atleta maranhense foi o grande assunto da madrugada desta segunda-feira, 26, na internet.

Famosos e anônimos madrugaram para acompanhar as manobras da “Fadinha do skate” e celebraram efusivamente o pódio de Rayssa, o terceiro do Brasil na competição, depois da prata de Kelvin Hoefler, também do skate, e do bronze de Daniel Cargnin, do judô. Bruna Marquezine, Preta Gil, Fernanda Paes Leme, Gil do Vigor, as atletas da seleção feminina de futebol e até o perfil oficial do Corinthians, time do coração da skatista, postaram suas homenagens; veja abaixo:

EU ACREDITO EM FADAS

ACREDITO ACREDITO https://t.co/gWEQHQyDgY — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 26, 2021

O esporte é um dos pilares deste país e precisamos investir no esporte pois ele tem a capacidade de salvar muitas vidas. Honra ter uma @Rayssa_Leal_Sk8 provando que o esporte é vida e nos traz alegria! Muito emocionado. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) July 26, 2021

Já imaginou a redação com o tema “MINHAS FÉRIAS” que a Rayssa vai escrever no primeiro dia de aula? “…ENTÃO EU GANHEI UMA MEDALHA DE PRATA NAS OLIMPÍADAS. DEPOIS FUI VISITAR MINHA TIA CECÍLIA E MEUS PRIMOS…” — Magno Navarro (@onavarromagno) July 26, 2021

Que a figura do atleta na internet muitas vezes é mais relevante que a de um clube não é bem novidade. Mas pára e pensa: o que uma mídia social de 280 caracteres usada pelo maior ícone da história da modalidade não foi capaz de causar… Que felicidade ver essa menina no pódio. https://t.co/4C3vcVO3l5 — Vanderson Pimentel (@vpimentel91) July 26, 2021

Se na véspera teve o peruano Ángelo Caro conquistando os brasileiros ao celebrar com Kelvin Hoefler, desta vez foi a filipina Margielyn Didal quem se juntou à celebração da Rayssa Filipinas não é América, mas é un poco latina: teve colonização espanhola. pic.twitter.com/MBwSeJIMp9 — giro latino (@girolatino) July 26, 2021

a rayssa fazendo uma dancinha do tiktok passando pela sua tl pic.twitter.com/tCRZWcfsiL — dr (@hicomenta) July 26, 2021