Mecânico é levado a hospital após ser atropelado por De La Rosa

Um mecânico da equipe HRT precisou ser levado ao hospital após ser atropelado pelo espanhol Pedro de la Rosa no final da primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O funcionário do time foi atingido pelo carro do piloto quando ele retornava aos boxes.

De acordo com a equipe, o mecânico passa bem e exames preliminares não apontam nenhuma fratura. Logo após o acidente, surgiram rumores de que o funcionário havia quebrado uma das pernas por conta da força do impacto com o veículo dirigido por De La Rosa.

O piloto espanhol foi o 20colocado do primeiro treino livre para o GP do Canadá, à frente do brasileiro Bruno Senna, da Williams. Ele marcou 1min18s182 como melhor giro na atividade, com boa vantagem sobre seu companheiro de equipe, o indiano Narain Karthikeyan , que teve 1min19s354 como volta mais rápida.

O GP do Canadá de Fórmula 1 está marcado para domingo, às 15h (de Brasília). Ainda nesta sexta-feira os pilotos participam de outra atividade livre, assim como na manhã de sábado, dia em que também ocorre a tomada de tempos classificatória.