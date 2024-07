‘Me desculpe, amor’: Porta-bandeira da Itália perde aliança no Sena

Dono de um dos momentos mais memoráveis dos Jogos de Tóquio, o italiano Gianmarco Tamberi foi escolhido para representar seu país como porta-bandeira na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris, na sexta-feira, 26. O momento de felicidade do saltador foi marcado por alguns segundos de aflição, no entanto.

Agitando a bandeira com entusiasmo, como manda a tradição, o saltador percebeu que perdeu o anel de casamento, que caiu no chão do barco e de lá foi parar dentro do rio Sena.

“Me desculpe, meu amor. Sinto muito”, escreveu em publicação no Instagram, com fotos junto à esposa. “Muita água, muitos quilos perdidos nos últimos meses, ou talvez o entusiasmo que estávamos vivendo. Possivelmente os três, mas o fato é que eu senti escorregar, vi o anel voar… Segui com meus olhos até que vi ele quicar dentro do barco”.

Continua após a publicidade

Com humor, disse que o anel agora descansa “no leito do rio da cidade do amor”. Talvez, segundo ele, “seja um bom presságio para voltar com o ouro maior”.

Felizmente para Tamberi, sua esposa, Chiara Bontempi, também levou tudo na brincadeira: “Só você poderia transformar algo assim em uma coisa romântica”.