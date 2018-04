McDonald’s na Copa do Mundo: chance à Itália e batatas temáticas

A Copa do Mundo da Rússia está chegando e o McDonald’s, um dos patrocinadores oficiais do Mundial, apostará pela quinta vez consecutiva em uma campanha de lanches temáticos por país, que será lançada oficialmente em 24 de abril em todo o Brasil. A edição de 2018 terá algumas novidades no cardápio: oito sanduíches (um a mais que o habitual), batatas temáticas… e a permanência do McItália, apesar da ausência da Azzurra na competição.

Roberto Gynpek, vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil, explica a “licença poética” em relação ao lanche de polpetone e pepperoni. “Teremos um lanche para cada seleção campeã mundial. E amamos a culinária da Itália, a comunidade italiana no Brasil é gigantesca e essa é a nossa forma de celebrar este país, apesar do infortúnio da seleção.”

A estratégia de oferecer lanches temáticos de seleções foi criada para o Mundial de 2002 e é exclusiva do Brasil. Novamente, haverá um sanduíche fixo para cada dia da semana – Mc Argentina (campeão de vendas em 2014) e McItália estão nas datas mais nobres, aos sábados e domingos, respectivamente.

Batata especial do McEspanha Batata especial do McEspanha

A novidade será o McBrasil disponível em todos os dias da semana. Além de um queijo tipicamente brasileiro ainda não definido, o lanche terá dois hambúrgueres, mix de folhas, maionese de ervas e bacon.

Cada um dos lanches virá acompanhado de uma porção de batatas fritas exclusiva, com molhos e condimentos típicos do país em questão. Outra mudança: todos os sanduíches são originalmente de carne bovina, mas podem ser trocados por filé de frango.

Preço ‘premium’

Segundo Gynpek, o McDonald’s entrou em 2018 celebrando o crescimento de 12,7% em sua receita e espera alavancar ainda mais suas vendas com a campanha do Mundial de futebol. O preço dos lanches será um pouco salgado. “Eles serão posicionados na faixa nossa ‘premium’, que custa hoje 29,90 reais. Na última Copa, o combo grande (com batata e refrigerante) saía por 25,50 reais.

O executivo revela também que haverá mudanças nas peças publicitárias da campanha. “Sempre usamos chefs de cozinha, mas desta vez eles serão mais jovens e modernos, alinhados com a gastronomia atual, com a presença de duas mulheres.” O atacante Neymar, “um velho fã da marca”, será o garoto-propaganda da campanha.

Cardápio da Copa do Mundo de 2018:

Todos os dias: McBrasil

Queijo tipicamente brasileiro, mix de folhas, maionese de ervas, bacon

Domingo: McItália

Queijo mussarela, tomate, polpetone, pepperoni, mussarela com tomate seco

McItália McItália

Segunda-feira: McFrança

Queijo emmental, queijo brie e cogumelo caramelizado

McFrança McFrança

Terça-feira: McEspanha

Copa, maionese de azeitona

McEspanha McEspanha

Quarta-feira: McAlemanha

Queijo emmental, cebola caramelizada, mostarda rústica

McAlemanha McAlemanha

Quinta-feira: McUruguai

Queijo emmental, copa fatiada, cebola crocante e molho de ervas

McUruguai McUruguai

Sexta-feira: McInglaterra

Queijo emmental, bacon, picles, cebola crocante, molho barbecue

McInglaterra McInglaterra

Sábado: McArgentina

Queijo cheddar, bacon, maionese de chimichurri