McDonald’s: lanches da Copa do Mundo terão novidades em 2018

A menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo da Rússia, as patrocinadoras do evento já se preparam para faturar. O McDonald’s apostará novamente em uma campanha de lanches temáticos por país, que será lançada no próximo mês. Segundo o diretor de comunicação da marca, David Grimberg, haverá novidades no cardápio.

“Essa linha dos sanduíches favoritos já entrou na cabeça dos brasileiros, as quatro primeiras edições foram muito exitosas, e no fim do mês que vem lançaremos a próxima, com bastante novidade, trazendo para uma realidade mais atual do McDonald’s”, disse Grimberg, nesta quarta-feira, durante evento de lançamento do comercial da marca, estrelada por Neymar e Anitta, em São Paulo.

A estratégia de oferecer lanches temáticos de sete seleções da Copa, um para cada dia semana, foi criada para o Mundial de 2002 e é exclusiva do Brasil. “Muitas países fazem campanhas do tipo, mas não como nós, com uma linha inteira de sanduíches. Uns fazem um ‘combo da Copa’, um único lanche, café da manhã ou uma sobremesa.”

Argentina, campeã de venda em 2014

No último Mundial, foram servidos os lanches temáticos de Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Estados Unidos, França e Espanha. Em outras edições, a rede ainda criou lanches para Uruguai, Japão, Arábia e Inglaterra. Segundo o diretor de comunicação, o sanduíche dos hermanos, com molho chimichurri, agradou mais que o do Brasil, de vinagrete e maionese, em 2014.

“Foram dois campeões de venda: Mc Estados Unidos e Mc Argentina. O Mc Estados Unidos tinha bacon, que é um ingrediente muito desejado, e o da Argentina tinha o molho chimichurri que caiu no gosto das pessoas. Ambos também eram de carne, que tem uma prevalência sobre frango nas vendas. “

O dia da semana – Argentina era de sexta-feira e EUA de sábado – também influencia nas vendas. “É um conjunto de fatores. Naturalmente as vendas aumentam com a proximidade do fim de semana, isso é estratégico. Mas acho que talvez os dois lanches tenham caído mais no gosto do povo.”

E o Mc Itália?

Quando a seleção italiana foi eliminada pela Suécia nas Eliminatórias, muitos torcedores no Brasil imediatamente se questionaram: não haverá Mc Itália em 2018? O diretor da rede manteve o mistério. “Você quer o Mc Itália? Muita gente pediu para manter… Vamos ver”, despistou.

Em suas redes sociais, diante do apelo dos clientes pela manutenção do lanche de polpettone e pepperoni, a rede já deu a entender que o Mc Itália seguirá no cardápio. “A Itália chora, o Brasil também. Um sabor que vai deixar saudades. Mas quem sabe a gente não dá mais uma chance para esse campeão em 2018?”, escreveu.

#McItália. Um sabor que vai deixar saudades. Mas quem sabe a gente não dá mais uma chance para esse campeão em 2018? 🤔❤🇮🇹 pic.twitter.com/57EwQI08Hu — McDonald's Brasil (@McDonalds_BR) November 14, 2017

Os Estados Unidos também não se classificaram para a Copa da Rússia e o Mc Donald’s não revela se o lanche de sua pátria-mãe será oferecido em 2018. A inclusão não seria inédita: em 2006, os lanches eram dos países campeões mundiais e, mesmo sem estar na Copa, o Uruguai ganhou um representante. Caso um novo sanduíche entre na lista, qual seria seu favorito? Vote na enquete: