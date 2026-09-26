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Esporte

Mbappé sofre hiperextensão do joelho e deve desfalcar a França por duas semanas

Mbappé foi o autor do único gol na vitória francesa por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia

Por Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 15h58 | Atualizado em 26 set 2026, 15h58
Jogadores de futebol em campo, um deles caído no chão com a mão no joelho, enquanto outros três o observam. O jogador caído usa camisa branca de manga comprida e shorts brancos. Os outros três usam camisas e shorts brancos, com detalhes em vermelho e azul. Ao fundo, uma placa eletrônica exibe o logo da Nike e a torcida embaçada
Mbappé foi o autor do único gol na vitória francesa por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia (AFP/Reprodução)
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Mbappé sofre hiperextensão do joelho e deve desfalcar a França por duas semanas Priorizar nos meus resultados Google

O capitão da seleção da França, Kylian Mbappé, substituído por lesão na vitória sobre a Turquia por 1 a 0 na Liga das Nações da Uefa, sofreu uma “hiperextensão do joelho esquerdo”, confirmou neste sábado (26) Real Madrid.

O breve comunicado, o clube merengue descarta uma lesão grave e não informa um tempo estimado de afastamento, mas a imprensa espanhola indicou que o jogador deve ficar fora de ação por um período dez e 15 dias.

Mbappé foi o autor do único gol na vitória francesa por 1 a 0 fora de casa sobre a Turquia, mas se lesionou justamente na hora da finalização.

Ele tentou continuar na partida, mas logo depois foi substituído por Desiré Doué. Depois do jogo, o novo técnico da França, Zinedine Zidane, já havia feito um primeiro diagnóstico em declarações à imprensa, falando em “hiperextensão do joelho”.

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“Após os exames realizados hoje [sábado] pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo”, informou o clube espanhol em nota.

Zidane já havia adiantado que Mbappé deixaria a concentração seleção francesa, ficando de fora das outras três partidas da equipe nesta data Fifa.

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A França vai visitar a Bélgica na próxima segunda-feira e, em seguida, fará dois jogos em casa, contra a Itália (2 de outubro) e novamente contra a Bélgica (5 de outubro), no Stade de France.

(Com informações da AFP)

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