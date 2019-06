Matheus Pucinelli é campeão, colocando o Brasil de volta em Roland Garros

O Brasil voltou a ter um tenista vencedor em Roland Garros, onde o País não tinha um campeão desde a conquista de três títulos de Gustavo Kuerten. O paulista Matheus Pucinelli, de 18 anos, conquistou neste sábado 8, ao lado do argentino Thiago Tirante, a taça juvenil de duplas no torneio parisiense ao derrotar o italiano Flavio Cobolli e o suíço Dominic Stricker em sets diretos, com o placar final de 7/6 (7/3) e 6/4.

Pucinelli repete o feito de Guga, que faturou o título juvenil de duplas em 1994, jogando ao lado do equatoriano Nicolas Lapentti. Depois, Guga sagrou-se tricampeão na chave principal do saibro de Paris ao vencer em 1997, 2000 e 2001. Nas duplas profissionais, Marcelo Melo conquistou o troféu de Roland Garros ao lado do croata Ivan Dodig em 2015.

Antes da conquista, Pucinelli foi eliminado na chave de simples ainda na segunda fase em Paris, mas se encontrou nas duplas. A campanha do brasileiro, atual 26º colocado do ranking juvenil da ITF, com Tirante, sexto melhor do mundo, foi irrepreensível, com os dois sendo campeões sem perder um set sequer.

“Aqui em Roland Garros foi a primeira vez que eu e o Tirante jogamos juntos. Tivemos uma ótima semana e, a cada jogo, criamos uma ótima sintonia”, afirmou Pucinelli. “Mantivemos um nível alto durante as partidas dessa semana e alcançamos o título, em um jogo duro, decidido no detalhe”.

Na próxima semana, o brasileiro, que somou 750 pontos com a campanha vitoriosa em Paris, disputará o Future de Nord, na Alemanha. Depois, ele jogará o Junior International Roehampton, na Inglaterra, antes da disputa em Wimbledon.

(Com Estadão Conteúdo)