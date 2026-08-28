Mata-mata do Brasileirão Feminino: saiba os confrontos, datas, horários e onde assistir
Jogos de ida das quartas de final começam neste sábado, 29
O mata-mata do Brasileirão Feminino começa neste sábado, 29. Oito equipes garantiram suas vagas nas quartas de final de acordo com sua posição na tabela de classificação e iniciam a fase eliminatória do torneio.
Os confrontos do mata-mata serão decididos em jogos de ida e volta, com a melhor equipe da primeira fase jogando a segunda partida em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. A partir desta fase, todos os jogos terão VAR.
Como ficou a classificação?
O São Paulo terminou a fase de grupos na primeira colocação e enfrentará o Grêmio, que foi o oitavo colocado. Atual campeão, o Corinthians ficou em segundo lugar e reedita a última final do torneio contra o Cruzeiro, sétimo colocado nesta edição. Terceiro colocado, o Palmeiras enfrenta o sexto colocado, Bahia; e a Ferroviária, quarta colocada, encara o Flamengo, quinto colocado.
Internacional, Bragantino, Fluminense, Santos, Atlético-MG, Mixto, Juventude e América Mineiro ficaram de fora da zona de classificação para o mata-mata, mas estão garantidas na série A1 para o próximo ano. Botafogo e Vitória foram rebaixados para a série A2.
Na temporada de 2027, o Brasileirão Feminino A1 aumentará o número de times participantes (de 18 para 20), e por essa razão, quatro equipes que disputaram o A2 em 2026 conseguiram o acesso para a elite do futebol feminino brasileiro. São elas: Atlético-PI, Vasco, Minas Brasília-DF e Itabirito-MG.
Confrontos do mata-mata
(no horário de Brasília)
Jogos de ida
Grêmio x São Paulo
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 16h30
- Onde assistir: TV Globo e Sportv
Flamengo x Ferroviária
- Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 16h30
- Onde assistir: TV Globo, Sportv, TV Brasil (EBC), GE TV e Uol
Cruzeiro x Corinthians
- Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
- Data e horário: segunda, 31 de agosto, às 19h15
- Onde assistir: Sportv
Bahia x Palmeiras
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- Data e horário: segunda, 31 de agosto, às 21h30
- Onde assistir: Sportv, TV Brasil (EBC) e N Sports
Jogos de volta
Palmeiras x Bahia
- Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
- Data e horário: sexta, 4 de setembro, às 21h30
- Onde assistir: Sportv, TV Brasil (EBC) e N Sports
São Paulo x Grêmio
- Local: a definir
- Data e horário: sábado, 5 de setembro, às 16h30
- Onde assistir: TV Globo e Sportv
Ferroviária x Flamengo
- Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (São Paulo)
- Data e horário: sábado, 5 de setembro, às 16h30
- Onde assistir: TV Globo, Sportv, TV Brasil (EBC), GE TV e Uol
Corinthians x Cruzeiro
- Local: a definir
- Data e horário: segunda, 7 de setembro, às 17h
- Onde assistir: Sportv
Programação do mata-mata do Brasileirão
- Quartas de final (ida): entre 29 a 31 de agosto
- Quartas de final (volta): entre 4 e 7 de setembro
- Semifinais (ida): 13 de setembro
- Semifinais (volta: 20 de setembro
- Final (ida): 27 de setembro
- Final (volta): 4 de outubro