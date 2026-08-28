Mata-mata do Brasileirão Feminino: saiba os confrontos, datas, horários e onde assistir

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O mata-mata do Brasileirão Feminino A1 começa neste sábado, 29, com oito equipes brigando pelo título. Os confrontos de ida e volta terão VAR, decisão por pênaltis em caso de empate e prometem muita emoção. Destaque para Corinthians x Cruzeiro e os jogos do São Paulo e Palmeiras. Não perca nenhum detalhe e os horários das partidas!

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O mata-mata do Brasileirão Feminino começa neste sábado, 29. Oito equipes garantiram suas vagas nas quartas de final de acordo com sua posição na tabela de classificação e iniciam a fase eliminatória do torneio.

Os confrontos do mata-mata serão decididos em jogos de ida e volta, com a melhor equipe da primeira fase jogando a segunda partida em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. A partir desta fase, todos os jogos terão VAR.

Como ficou a classificação?

O São Paulo terminou a fase de grupos na primeira colocação e enfrentará o Grêmio, que foi o oitavo colocado. Atual campeão, o Corinthians ficou em segundo lugar e reedita a última final do torneio contra o Cruzeiro, sétimo colocado nesta edição. Terceiro colocado, o Palmeiras enfrenta o sexto colocado, Bahia; e a Ferroviária, quarta colocada, encara o Flamengo, quinto colocado.

Internacional, Bragantino, Fluminense, Santos, Atlético-MG, Mixto, Juventude e América Mineiro ficaram de fora da zona de classificação para o mata-mata, mas estão garantidas na série A1 para o próximo ano. Botafogo e Vitória foram rebaixados para a série A2.

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Na temporada de 2027, o Brasileirão Feminino A1 aumentará o número de times participantes (de 18 para 20), e por essa razão, quatro equipes que disputaram o A2 em 2026 conseguiram o acesso para a elite do futebol feminino brasileiro. São elas: Atlético-PI, Vasco, Minas Brasília-DF e Itabirito-MG.

Confrontos do mata-mata

(no horário de Brasília)

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Jogos de ida

Grêmio x São Paulo

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Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 16h30

Onde assistir: TV Globo e Sportv

Flamengo x Ferroviária

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 16h30

Onde assistir: TV Globo, Sportv, TV Brasil (EBC), GE TV e Uol

Cruzeiro x Corinthians

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Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: segunda, 31 de agosto, às 19h15

Onde assistir: Sportv

Bahia x Palmeiras

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e horário: segunda, 31 de agosto, às 21h30

Onde assistir: Sportv, TV Brasil (EBC) e N Sports

Jogos de volta

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Palmeiras x Bahia

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Data e horário: sexta, 4 de setembro, às 21h30

Onde assistir: Sportv, TV Brasil (EBC) e N Sports

São Paulo x Grêmio

Local: a definir

Data e horário: sábado, 5 de setembro, às 16h30

Onde assistir: TV Globo e Sportv

Ferroviária x Flamengo

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (São Paulo)

Data e horário: sábado, 5 de setembro, às 16h30

Onde assistir: TV Globo, Sportv, TV Brasil (EBC), GE TV e Uol

Corinthians x Cruzeiro

Local: a definir

Data e horário: segunda, 7 de setembro, às 17h

Onde assistir: Sportv

Programação do mata-mata do Brasileirão

Quartas de final (ida): entre 29 a 31 de agosto

Quartas de final (volta): entre 4 e 7 de setembro

Semifinais (ida): 13 de setembro

Semifinais (volta: 20 de setembro

Final (ida): 27 de setembro

Final (volta): 4 de outubro