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Esporte

Mata-mata do Brasileirão Feminino: saiba os confrontos, datas, horários e onde assistir

Jogos de ida das quartas de final começam neste sábado, 29

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 15h19
Troféu da Brasileirão Feminino em dourado e prata, com duas medalhas ao lado, sobre uma mesa azul em um estádio de futebol vazio
Troféu do Campeonato Brasileiro Feminino A1 (//CBF)
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O mata-mata do Brasileirão Feminino começa neste sábado, 29. Oito equipes garantiram suas vagas nas quartas de final de acordo com sua posição na tabela de classificação e iniciam a fase eliminatória do torneio.

Os confrontos do mata-mata serão decididos em jogos de ida e volta, com a melhor equipe da primeira fase jogando a segunda partida em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. A partir desta fase, todos os jogos terão VAR.

Como ficou a classificação?

O São Paulo terminou a fase de grupos na primeira colocação e enfrentará o Grêmio, que foi o oitavo colocado. Atual campeão, o Corinthians ficou em segundo lugar e reedita a última final do torneio contra o Cruzeiro, sétimo colocado nesta edição. Terceiro colocado, o Palmeiras enfrenta o sexto colocado, Bahia; e a Ferroviária, quarta colocada, encara o Flamengo, quinto colocado.

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Internacional, Bragantino, Fluminense, Santos, Atlético-MG, Mixto, Juventude e América Mineiro ficaram de fora da zona de classificação para o mata-mata, mas estão garantidas na série A1 para o próximo ano. Botafogo e Vitória foram rebaixados para a série A2.

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Na temporada de 2027, o Brasileirão Feminino A1 aumentará o número de times participantes (de 18 para 20), e por essa razão, quatro equipes que disputaram o A2 em 2026 conseguiram o acesso para a elite do futebol feminino brasileiro. São elas: Atlético-PI, Vasco, Minas Brasília-DF e Itabirito-MG. 

Confrontos do mata-mata

(no horário de Brasília)

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Jogos de ida 

Grêmio x São Paulo

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  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 16h30
  • Onde assistir: TV Globo e Sportv

Flamengo x Ferroviária

  • Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 16h30
  • Onde assistir: TV Globo, Sportv, TV Brasil (EBC), GE TV e Uol

Cruzeiro x Corinthians

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  • Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Data e horário: segunda, 31 de agosto, às 19h15
  • Onde assistir: Sportv

Bahia x Palmeiras

  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Data e horário: segunda, 31 de agosto, às 21h30
  • Onde assistir: Sportv, TV Brasil (EBC) e N Sports

Jogos de volta

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Palmeiras x Bahia

  • Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
  • Data e horário: sexta, 4 de setembro, às 21h30
  • Onde assistir: Sportv, TV Brasil (EBC) e N Sports

São Paulo x Grêmio

  • Local: a definir
  • Data e horário: sábado, 5 de setembro, às 16h30 
  • Onde assistir: TV Globo e Sportv

Ferroviária x Flamengo

  • Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (São Paulo)
  • Data e horário: sábado, 5 de setembro, às 16h30 
  • Onde assistir: TV Globo, Sportv, TV Brasil (EBC), GE TV e Uol

Corinthians x Cruzeiro

  • Local: a definir
  • Data e horário: segunda, 7 de setembro, às 17h
  • Onde assistir: Sportv

Programação do mata-mata do Brasileirão

  • Quartas de final (ida): entre 29 a 31 de agosto
  • Quartas de final (volta): entre 4 e 7 de setembro
  • Semifinais (ida): 13 de setembro
  • Semifinais (volta: 20 de setembro
  • Final (ida): 27 de setembro
  • Final (volta): 4 de outubro
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