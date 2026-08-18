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Esporte

Masters de Cincinnati: João Fonseca aumenta lista de desistências por lesão na temporada

Tenista brasileiro enfrentaria Christopher O'Connell na terceira rodada da competição

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 11h05
Tenista masculino jovem, de boné branco e camiseta azul-claro, golpeia a bola com raquete vermelha, em quadra azul com logo desfocado ao fundo
João Fonseca no Masters 1000 de Cincinnati 2026 (Matthew Stockman/Getty Images)
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João Fonseca anunciou sua desistência do torneio Masters 1000 de Cincinnati. O tenista estava classificado para a terceira rodada da competição em que enfrentaria o australiano Christopher O’Connell nesta terça, 18.

Em suas redes sociais, o brasileiro explicou a decisão: “Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen.”

“Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade, @cincytennis, e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem”, escreveu.

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Atual 26º no ranking da ATP, o tenista de 19 anos venceu o holandês Botic van de Zandschulp na primeira rodada. Com a vitória por W.O., o seu adversário Christopher O’Connell espera o vencedor de Daniel Mérida e Taylor Fritz na terceira rodada.

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Apesar da desistência, João não perderá pontos no ranking, pois também parou na terceira rodada do torneio no último ano. A sua posição depende do resultado dos tenistas Daniel Mérida, Nuno Borges, Juan Manuel Cerúndolo e Thiago Agustín Tirante, que seguem na competição e ainda podem ultrapassar o brasileiro.

Os próximos torneios no calendário de Fonseca são o Stars of the US Open e o próprio US Open. O primeiro é um jogo de exibição do brasileiro contra o americano Learner Tien, no dia 27 de agosto. No Grand Slam, entre os dias 30 de agosto a 13 de setembro, o carioca defende os pontos de sua campanha de segunda rodada do ano passado.

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Acúmulo de desistências

Com a nova desistência, João Fonseca chega a seis somente neste ano. Em janeiro, o tenista abriu mão de jogar os ATPs 250 de Brisbane e Adelaide por conta de uma lesão na região lombar. Fora do circuito ATP, ele também não jogou pelo Brasil, na Copa Davis.

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Em maio, ele voltou a desistir de um torneio no ATP 500 de Hamburgo devido a um incômodo no punho direito. Em junho, não entrou em quadra do ATP 250 de Eastbourne por um desconforto no ombro direito, e neste mês de agosto, abandonou Cincinnati pelo incômodo no abdômen.

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