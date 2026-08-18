Masters de Cincinnati: João Fonseca aumenta lista de desistências por lesão na temporada

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João Fonseca anunciou sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati após sentir um incômodo abdominal durante o treino. O tenista brasileiro, atual 26º no ranking da ATP, prioriza a recuperação para os próximos torneios. Apesar da retirada, ele não perderá pontos. Saiba mais sobre o impacto no ranking e o calendário do atleta.

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João Fonseca anunciou sua desistência do torneio Masters 1000 de Cincinnati. O tenista estava classificado para a terceira rodada da competição em que enfrentaria o australiano Christopher O’Connell nesta terça, 18.

Em suas redes sociais, o brasileiro explicou a decisão: “Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen.”

“Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado pela hospitalidade, @cincytennis, e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem”, escreveu.

Atual 26º no ranking da ATP, o tenista de 19 anos venceu o holandês Botic van de Zandschulp na primeira rodada. Com a vitória por W.O., o seu adversário Christopher O’Connell espera o vencedor de Daniel Mérida e Taylor Fritz na terceira rodada.

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Apesar da desistência, João não perderá pontos no ranking, pois também parou na terceira rodada do torneio no último ano. A sua posição depende do resultado dos tenistas Daniel Mérida, Nuno Borges, Juan Manuel Cerúndolo e Thiago Agustín Tirante, que seguem na competição e ainda podem ultrapassar o brasileiro.

Os próximos torneios no calendário de Fonseca são o Stars of the US Open e o próprio US Open. O primeiro é um jogo de exibição do brasileiro contra o americano Learner Tien, no dia 27 de agosto. No Grand Slam, entre os dias 30 de agosto a 13 de setembro, o carioca defende os pontos de sua campanha de segunda rodada do ano passado.

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Acúmulo de desistências

Com a nova desistência, João Fonseca chega a seis somente neste ano. Em janeiro, o tenista abriu mão de jogar os ATPs 250 de Brisbane e Adelaide por conta de uma lesão na região lombar. Fora do circuito ATP, ele também não jogou pelo Brasil, na Copa Davis.

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Em maio, ele voltou a desistir de um torneio no ATP 500 de Hamburgo devido a um incômodo no punho direito. Em junho, não entrou em quadra do ATP 250 de Eastbourne por um desconforto no ombro direito, e neste mês de agosto, abandonou Cincinnati pelo incômodo no abdômen.