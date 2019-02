Massa diz que seria mais respeitado se tivesse sido campeão em 2008

Com sua saída da Ferrari especulada por conta dos maus resultados nos últimos anos, o brasileiro Felipe Massa acredita que seria mais respeitado se tivesse vencido o Mundial de Fórmula 1 de 2008. Na ocasião, ele venceu o Grande Prêmio do Brasil, última etapa do campeonato, e sua família já comemorava o título, quando o britânico Lewis Hamilton ultrapassou Timo Glock na última curva da corrida para ganhar a sexta posição na prova e deixar para trás o brasileiro na classificação geral do ano.

‘Se aqueles 17 segundos finais tivessem sido diferentes, a principal diferença é que teria um pouco mais de respeito da mídia. Mesmo que estejam sendo mais duros comigo agora porque não estou conseguindo os resultados que queria, acho que poderia ter um respeito maior do que tenho agora’, disse o brasileiro ao jornal britânico ‘Express’.

A posição de Massa na Ferrari passou a ser questionada pela falta de resultados expressivos e pela diferença de rendimento em relação ao espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de equipe. Neste ano, o asturiano é o líder do Mundial com 111 pontos conquistados, uma centena a mais do que o paulista, apenas o 16colocado.

O brasileiro não vence uma prova justamente desde o GP do Brasil de 2008 e subiu ao pódio pela última vez no Grande Prêmio da Coreia do Sul em 2010, acumulando sua pior sequência de resultados desde que foi contratado pela escuderia italiana, na temporada de 2006.

‘Todo ano cogitam alguém na Ferrari, na verdade eu nem penso muito sobre isso. Talvez na primeira vez, tenha me preocupado um pouco mais, mas agora sei como isso funciona e realmente não ligo’, disse Massa, cujo contrato com a Ferrari acaba ao fim da temporada.