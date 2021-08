Martine Grael e Kahena Kunze são bicampeãs olímpicas na vela

1/8 Amigas desde a infância, cariocas de 30 anos fizeram história em Tóquio - (Clive Mason//Getty Images) 2/8 Martine Grael e Kahena Kunze, do Brasil, durante etapa na classe 49er FX - (Lavandeira Jr/EFE) 3/8 Martine Grael e Kahena Kunze, do Brasil, durante etapa na classe 49er FX - (Lavandeira Jr/EFE) 4/8 Martine Grael e Kahena Kunze, do Brasil, durante etapa na classe 49er FX - (Lavandeira Jr/EFE) 5/8 Martine Grael e Kahena Kunze, do Brasil, durante etapa na classe 49er FX - (Lavandeira Jr/EFE) 6/8 Kahena Kunze e Martine Grael comemorando a medalha de ouro - (CJ Gunther/EFE) 7/8 Kahena Kunze e Martine Grael comemorando a medalha de ouro - (CJ Gunther/EFE) 8/8 Kahena Kunze e Martine Grael comemorando a medalha de ouro - (Jonne Roriz/COB)

Bicampeãs olímpicas. As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze repetiram o feito da Rio-2016 e conquistaram a medalha de ouro na categoria 49er FX da vela, na madrugada desta terça-feira, 3, nos Jogos de Tóquio, na Marina de Enoshima, na capital japonesa.

A última regata teve vitória argentina, com as cariocas de 30 anos em terceiro lugar, mas à frente das rivais diretas, as holandesas Annemiek Bekkering e Anette Duetz, e as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke. O Brasil terminou com 76 pontos perdidos; à frente da Alemanha (83), que ficou com a prata, e da Holanda (88), medalhista de bronze.

As brasileiras chegaram ao Japão como favoritas, mas tiveram de superar um início difícil nas primeiras regatas. “Foi um campeonato de recuperação. No nosso primeiro dia, aconteceram coisas que a medalha de ouro fica muito longe. Mas a gente nunca desistiu e agora caiu a ficha”, afirmou Kahena à Rede Globo.

“Está difícil de acreditar”, completou Martine Grael, que igualou o número de ouros do pai Torben Grael, que ainda tem mais uma prata e dois bronzes. Somando as duas medalhas de bronze do tio, Lars Grael, a família chegou a nada menos que nove pódios olímpicos. Além disso, Martine e Kahena se tornaram as primeiras representantes da vela, entre homens e mulheres, a conquistar dois títulos consecutivos. Antes, Torben Grael e Marcelo Ferreira, na classe star, e Robert Scheidtm na laser, levaram o título em Atlanta-1996 e Atenas-2004.