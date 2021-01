Marta e Toni Pressley: casamento real do futebol à vista

A brasileira Marta Vieira da Silva, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo e considerada a rainha do futebol feminino mundial, anunciou que vai subir ao altar com sua colega de time, a zagueira americana Toni Deion Pressley. “Mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, postou a alagoana de 34 anos na legenda de um ensaio em que ambas aparecem com um luxuoso anel de noivado, enquanto Toni, 30, resumiu o momento com um simples “Yes”, dando a entender que o pedido partiu de Marta. Companheiras na equipe do Orlando Pride, dos EUA, desde 2017, Marta e Toni assumiram o namoro após dois anos e superaram um momento delicado logo no início da relação, quando a americana foi diagnosticada com câncer de mama. Meses mais tarde, Toni celebrou sua recuperação depois da cirurgia de mastectomia e já retornou aos treinos do Orlando, time que conta com outro casal no elenco: Ali Krieger e Ashlyn Harris. Desde então, além da bola, Toni e Marta se dedicam a campanhas de prevenção contra o câncer — e também de apoio ao veganismo e aos direitos dos animais. A VEJA, Marta disse que o casório não tem data marcada e que prefere manter sua vida pessoal reservada. Personalidades como Ivete Sangallo e Daniela Mercury e diversas atletas encheram as redes da craque de felicitações. “Já programa um camisa 10 para jogar com meu 11”, brincou a atacante da seleção Cristiane Rozeira, cuja esposa, Ana Paula Garcia, está grávida. Enquanto o herdeiro real não chega, as duas cuidam dos três cãezinhos do casal, Zoe, Zeca e Toby.

Publicado em VEJA de 13 de janeiro de 2021, edição nº 2720