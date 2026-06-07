Marrocos x Noruega: onde assistir, horário e escalações
Amistoso de hoje, 6, será preparatório para a Copa do Mundo. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
Marrocos e Noruega se enfrentam em amistoso preparatório para a Copa do Mundo neste domingo, 7, às 16h (horário de Brasília), no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey.
A Seleção Marroquina será a adversária do Brasil na estreia do torneio, no próximo sábado, dia 13. As duas seleções estão no Grupo C, junto com Escócia e Haiti. O Marrocos vive uma preparação cercada por expectativa. Depois da campanha histórica até a semifinal da Copa de 2022, os Leões do Atlas já não entram no novo Mundial como surpresa. A equipe agora é comandada por Mohamed Ouahbi, que herdou um grupo talentoso, com Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Brahim Díaz, Yassine Bounou e El Kaabi, mas também a responsabilidade de colocar a geração mais respeitada do futebol marroquino entre as principais seleções.
A Noruega, por sua vez, chega embalada por uma geração que encerrou uma espera de 28 anos para voltar à Copa. O time de Ståle Solbakken tem em Erling Haaland a principal referência, mas não depende apenas dele: Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oscar Bobb e Sander Berge formam uma base ofensiva perigosa. A Noruega está no Grupo I da Copa do Mundo, junto com França, Senegal e Iraque.
Como assistir ao jogo entre Marrocos e Noruega hoje?
Marrocos e Noruega vão se enfrentar neste domingo, 7, às 16h (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey. A partida terá transmissão da CazéTV, X Sports e Disney+.
Prováveis escalações:
Marrocos: Yassine Bounou; Anass Salah-Eddine, Redouane Halhal, Issa Diop e Achraf Hakimi; Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari; Brahim Díaz, Abdessamad Ezzalzouli e Soufiane Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Noruega: Ørjan Nyland; David Møller Wolfe, Torbjørn Heggem, Kristoffer Ajer e Julian Ryerson; Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Oscar Bobb; Alexander Sørloth e Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Odds para Marrocos x Noruega:
Resultado final
Betano: Marrocos (3.10) – Empate (3.40) – Noruega (2.22)
Bet365: Marrocos (3.20) – Empate (3.30) – Noruega (2.20)