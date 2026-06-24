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Marrocos x Haiti na Copa: onde assistir, horário e escalações

Seleção africana disputa a liderança do Grupo C com o Brasil. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 24 jun 2026, 17h57
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 29: General view of Mercedes Benz Stadium prior to the during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Paris Saint-Germain and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on June 29, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos (Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Marrocos x Haiti na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida vai acontecer de forma simultânea com o jogo do Brasil contra a Escócia.

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Depois de empatar em 1 a 1 com o Brasil na estreia e vencer a Escócia por 1 a 0 na rodada seguinte, o Marrocos ocupa a segunda colocação do Grupo C, com 4 pontos e 1 gol de saldo. O Brasil lidera a chave, também com 4 pontos, mas com 3 gols de saldo. A Escócia aparece em terceiro lugar, com 3 pontos e saldo zerado, enquanto o Haiti amarga a lanterna e já está eliminado.

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Brasil e Marrocos brigam pela liderança do grupo, que pode ser decidida no saldo de gols caso as duas seleções vençam. Os marroquinos podem se classificar na 2ª colocação até mesmo com uma derrota, mas dependeriam de uma vitória brasileira ou de um empate na outra partida da rodada.

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Do outro lado, o Haiti perdeu por 1 a 0 para a Escócia e por 3 a 0 para o Brasil. Apesar de a equipe já estar eliminada, o confronto vale a primeira vitória haitiana na história dos Mundiais. A seleção caribenha disputa a sua segunda Copa — a primeira foi em 1974, quando perdeu os três jogos que disputou na fase de grupos.

Como assistir ao jogo entre Marrocos e Haiti hoje?

Marrocos e Haiti vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Adé e Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde e Providence; Isidor e Pierrot. Técnico: Sébastien Migné.

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Odds para Marrocos x Haiti:

Resultado final

Betano: Marrocos (1.22) – Empate (6.20) – Haiti (15.00)

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Bet365: Marrocos (1.18) – Empate (7.00) – Haiti (15.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Danny Makkelie (Holanda);
  • Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries (Holanda).
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TAGS:
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