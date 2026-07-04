Marrocos faz três no Canadá, elimina 1ª anfitriã e vai às quartas de final
Seleção africana segue fazendo história nos Mundiais; em 2022, foi semifinalista
Marrocos venceu o Canadá por 3 a 0 e se tornou a primeira seleção classificada para às quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Já o país norte-americano foi o primeiro anfitrião eliminado – México e Estados Unidos seguem na disputa.
Depois de um primeiro tempo acirrado, a seleção africana dominou a etapa complementar. Azzedine Ounahi abriu aos quatro minutos e ampliou aos 36. Já Soufiane Rahimi fechou a vitória aos 54 minutos.
Destaque também para Brahim Díaz, do Real Madrid, que deu duas assistências na partida e foi fundamental na classificação às quartas. Agora, Marrocos aguarda o vencedor de França e Paraguai – partida que pode ser adiada.
A seleção marroquina, que estreou neste Mundial empatando contra a seleção brasileira, foi semifinalista em 2022 – quando perdeu para a própria França.
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