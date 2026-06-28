Marquinhos relembra vitória do Botafogo sobre PSG para jogo do Brasil contra Japão

Marquinhos afirmou que “não convém desrespeitar a seleção japonesa” antes do jogo entre Brasil e Japão na fase de 16 avos de final nesta segunda, 29, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos. O capitão da seleção brasileira considera que o futebol está cada vez mais equilibrado, citando a eliminação para a Croácia no Mundial de 2022 e a derrota do PSG para o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes no último ano.

“Eu respeito muito os nossos adversários, mas ainda mais eu respeito o nosso trabalho, a nossa seleção, a nossa história. Então a gente se prepara para um jogo como esse da melhor forma. A gente vê cada vez mais, que o futebol ele vem se equilibrando. Ele vem se nivelando cada vez mais. A gente nos últimos anos viu isso nas últimas edições de Copa. Vimos muito time grande, muita seleção grande cair para times que talvez não estavam na primeira prateleira no passado”, afirmou o zagueiro em coletiva de imprensa neste domingo, 28.

Na Copa do Mundo de 2022, o Marrocos surpreendeu ao eliminar Bélgica, Portugal e Espanha durante a sua campanha semifinalista, enquanto os campeões mundiais Uruguai e Alemanha caíram ainda na fase de grupos.

“A última Copa do Mundo de Clubes também a gente viu isso, foi um exemplo muito bom pra gente e ver quanto que o futebol evoluiu, que todas as seleções, todos os times, até mesmo um time de menor escalão, ele pode fazer face a um a um grande time”, continuou.

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“Na última Copa do Mundo a gente foi desclassificado por uma seleção da Croácia, talvez, que muitos falavam que a gente era uma seleção muito melhor que eles. No último Mundial de Clubes, o meu time PSG perdeu pro Botafogo, que muitos falavam que o PSG estava muito acima do Botafogo”, citou o jogador.

Além do Glorioso, o Flamengo venceu o Chelsea, que depois se sagrou campeão, e o Fluminense bateu a Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes. Outra seleção fora do eixo europeu que venceu um time do Velho Continente foi o Al-Hilal, que eliminou o Manchester City.

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“Então não convém a gente desrespeitar essa seleção japonesa, porque eles mostraram sim que eles são qualificados, eles sim fizeram grandes jogos nesta primeira fase de grupo, contra grandes seleções, nesses últimos anos mostraram e jogaram contra grandes seleções e fizeram um excelente trabalho”, elogiou o capitão brasileiro.

“O futebol hoje é assim, você tem que mostrar dentro de campo. A gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir fazendo a nossa melhor coisa que a gente pode fazer, que é fazer um grande jogo, e mostrar em ações, mostrar com o nosso desempenho que a gente é o melhor time, que a gente quer passar a próxima fase”, concluiu Marquinhos.

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