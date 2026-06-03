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Marquinhos revela que abraçar Gabriel Magalhães após o pênalti decisivo na Champions League foi seu “melhor título da noite”. O capitão do PSG, que já viveu a dor de um erro na Copa de 2022, explicou a empatia e o apoio ao companheiro de seleção, destacando a importância do gesto em meio à comemoração.

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O capitão da seleção brasileira, Marquinhos, falou sobre o abraço a Magalhães na final da Champions League após o companheiro de seleção perder o pênalti decisivo que deu o título ao PSG. O zagueiro do time francês abraçou o adversário do Arsenal antes de ir comemorar com os companheiros de clube. Em coletiva nesta quarta, 3, Marquinhos afirmou que a atitude foi seu “melhor título da noite”.

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Na última edição da Copa do Mundo, o zagueiro cobrou o pênalti decisivo nas quartas de final, mas sua cobrança acertou a trave e foi para fora, levando à eliminação do Brasil para a Croácia.

Quatro anos depois, Marquinhos esteve do outro lado da história, e foi favorecido pelo erro de Gabriel Magalhães, que chutou por cima do travessão a quinta e última cobrança do Arsenal na final da Champions.

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“Ali estava pronto já para comemorar, mas quando começo os primeiros passos correndo eu tenho essa imagem do Gabi direto para mim, é a mesma imagem que tenho quando errei também na Copa de 2022, e nesse momento me reverti a pensar no meu companheiro, ter empatia”, disse Marquinhos na coletiva.

“Assim como vivi um momento difícil assim, sei o peso que é, faz parte da nossa carreira, depois com os dias passando a gente consegue digerir melhor e essa cicatriz se torna uma motivação. Mas aquele momento é muito difícil, ainda mais quando você tem esperança de acertar o pênalti. Não sei a dimensão para ele, mas para mim foi difícil. Como gostaria de ter recebido um abraço naquele momento, eu deixei minutos da comemoração para ir ali dar um abraço”, continuou.

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O capitão do PSG reconheceu o trabalho do zagueiro do Arsenal, com quem agora treina pela seleção para a Copa do Mundo. “Falei para ele levantar a cabeça, que tinha feito uma temporada incrível, que foi o melhor zagueiro do mundo na temporada. E não merecia levar esse peso para ele. Que nada daquele momento iria apagar a temporada maravilhosa que ele fez e que iríamos precisar muito dele aqui”, afirmou.

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A cena repercutiu após o jogo e Marquinhos considerou o momento ainda mais valioso que levantar a sua segunda taça da Champions.

“Um dia depois recebi uma mensagem dele agradecendo por aquele momento, pelo apoio, pelo abraço, pelas palavras que tive com ele. Falei a ele que tinha sido minha maior vitória naquela noite, que foi legal a repercussão que teve, veio minha mãe orgulhosa do que eu tinha feito, minha esposa, família, irmãos. Foi o melhor título que tive na noite. A gente jogador tem que passar para a seguinte já muito rápido, não tem tempo de seguir naquela coisa que a gente já passou. Não posso ficar festejando para sempre, já temos aqui outras coisas, e quanto a ele também”, concluiu.

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Após a final, os brasileiros foram eleitos os melhores defensores da Champions League. Os dois zagueiros e Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, se juntaram ao restante dos convocados e à comissão técnica do Brasil no Estados Unidos.

Confira a programação de jogos do Brasil

Amistosos

06/06, 19h – Brasil x Egito (Cleveland, EUA)

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Copa do Mundo

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)