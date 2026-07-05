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Esporte

Marquinhos avalia eliminação para Noruega em tom de despedida

Capitão do Brasil assume culpa por derrota e pede paciência para próxima geração

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 21h01
Jogador de futebol com cabelo encaracolado, vestindo camisa amarela, enxugando o rosto com a gola da camisa, braço esquerdo com faixa azul Football Unites the World
MÃOS VAZIAS - Capitão da seleção, Marquinhos volta sem a taça da Copa do Mundo (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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Marquinhos, assumiu a culpa pela eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O capitão da seleção brasileira apontou que os adversários foram mais eficazes, enquanto a pentacampeã desperdiçou as suas oportunidades de vencer o jogo. A seleção pentacampeã perdeu por 2 a 1 e chegou ao maior jejum sem títulos do Mundial.

“É inexplicável, nessas horas é difícil falar. Pela experiência que a gente tem, a gente sabe que esses jogos são muito difíceis, qualquer bola é decisiva. E hoje, a seleção da Noruega conseguiu ser eficaz nas bolas que eles tiveram. A gente pecou muito nas chances que a gente teve, tivemos pênalti, tivemos algumas outras chances. Copa do Mundo é Copa do Mundo, quem erra menos, acaba conseguindo passar para a próxima fase, se consagrar vitorioso”, disse o jogador na saída do campo após o jogo. 

Em tom de despedida e “passando o bastão” para a próxima geração, o zagueiro pediu paciência para os mais jovens.

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“Eu assumo a culpa, como capitão, os jogadores mais velhos, para que as próximas gerações possam ter a tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, não sabemos o que vai acontecer. Mas a gente pede que tenham paciência com os mais jovens, apoiem desde já.”

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A seleção brasileira passou por um ciclo conturbado para chegar nesta Copa do Mundo. Desde a saída de Tite ao final do Mundial de 2022, Ancelotti foi o quarto treinador que comandou o Brasil. A CBF também passou por turbulências internas, com a saída do presidente Ednaldo Rodrigues e eleição do atual mandatário, Samir Xaud, no último ano.

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“Acho que a gente não pode simplesmente chegar na Copa do Mundo, com o ciclo que foi e querer tanto…a gente entregou bastante, pecamos nas coisas que tínhamos que ser eficaz. O futebol hoje é muito equilibrado, muito nivelado. Eu peço para que o povo apoie desde já, são quatro anos para que eles possam trabalhar, para conseguir coisas grandes na próxima Copa”, concluiu Marquinhos.

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