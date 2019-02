Marília e Mirassol ficam em situação difícil na Série D

Por AE

São Paulo – O Estado de São Paulo tem três representantes no Campeonato Brasileiro da Série D – a quarta divisão nacional. Mas dois deles estão praticamente fora da disputa depois da realização desta 7.ª rodada, que começou na sexta-feira e vai terminar nesta segunda, com mais dois jogos. Marília e Mirassol continuam na lanterna de seus grupos. Só o Mogi Mirim deve avançar à segunda fase.

O Marília perdeu, por 2 a 0, para o Cerâmica-RS, fora de casa, ficando na lanterna do Grupo A7, com apenas dois pontos. O time paulista está eliminado da segunda fase, que vai reunir apenas os dois primeiros colocados. O clube, agora, vai priorizar a disputa da Copa Paulista.

O Cerâmica, com sete pontos, em terceiro lugar, vai brigar pela segunda vaga com o Mogi Mirim, vice-líder com 10 pontos, que folgou nesta rodada. O Cianorte-PR ampliou a sua vantagem na liderança, com 16 pontos, ao vencer fora de casa, por 1 a 0, o Concórdia-SC, penúltimo colocado com quatro.

Em casa, o Mirassol precisava vencer para sair da lanterna, mas apenas empatou sem gols com o líder do Grupo A8, o Metropolitano-SC. O time paulista tem agora quatro pontos, enquanto que o de Santa Catarina lidera, com 10.

A situação do Mirassol é complicada porque teria que vencer seus dois últimos jogos para chegar aos 10 pontos e torcer por uma série de tropeços de seus concorrentes diretos. O Brasil-RS, vice-líder com oito pontos, folgou na rodada, mas é favorito para uma das duas vagas ao lado do Metropolitano.

BRIGA NO NORDESTE – Jogando com o regulamento debaixo do braço, o CSA-AL segurou o empate sem gols contra o Itabaiana-SE, em Sergipe, mantendo a liderança do Grupo A4, com 14 pontos. O vice-líder é o Souza-PB, com 11, após a vitória sobre o lanterna Vitória da Conquista-BA por 2 a 1. As duas vagas devem ficar mesmo para CSA e Souza.

No Grupo A3, três clubes brigam pelas duas vagas. O Baraúnas-RN roubou a liderança do Campinense-PB ao vencer por 2 a 1, no Rio Grande do Norte. O Baraúnas tem 11 pontos, um a mais do que o Campinense, com 10, agora na vice-liderança. Quem vai querer estragar a festa é o Horizonte-CE, com nove pontos, depois de vencer em casa, por 2 a 0, o lanterna Petrolina-PE, com três.

Na região Norte, o Náutico-RR venceu o Vilhena-RO por 3 a 1, mas são, respectivamente, quarto e quinto colocados do Grupo A1. O líder é o Remo, com 10 pontos, seguido pelo Atlético Acreano-AC, com sete.

O CENE-MS consolidou a vice-liderança do Grupo A5, com 10 pontos, ao vencer, por 2 a 0, o lanterna Sobradinho-DF, com dois. O líder é o Ceilândia-DF, com 14 pontos, depois de vencer, por 2 a 0, o Crac, de Catalão (GO). Aparecidense-GO e Crac têm seis pontos cada e ainda sonham com a segunda vaga. Mas será difícil se classificar.

Os 40 participantes estão divididos em oito grupos de cinco times cada. Eles se enfrentam entre si em dois turnos. Os dois melhores de cada grupo avançam à segunda fase.

Confira a 7.ª rodada da Série D:

Sexta-feira

Aracruz-ES 0 x 2 Guarani-MG

Sábado

Santos-AP 2 x 2 Mixto-MT

Ceilândia-DF 1 x 0 Crac-GO

CENE-MS 2 x 0 Sobradinho-DF

Araguaína-TO 0 x 4 Sampaio Corrêa-MA

Atlético Acreano-AC 2 x 3 Remo-PA

Domingo

Cerâmica-RS 2 x 0 Marília-SP

Mirassol-SP 0 x 0 Metropolitano-SC

Horizonte-CE 2 x 0 Petrolina-PE

Sousa-PB 2 x 1 Vitória da Conquista-BA

Itabaiana-SE 0 x 0 CSA-AL

Concórdia-SC 0 x 1 Cianorte-PR

Baraúnas-RN 2 x 1 Campinense-PB

Náutico-RR 3 x 1 Vilhena-RO

Segunda-feira

20 horas

Nacional-MG x Friburguense-RJ

20h15

Arapongas-PR x Juventude-RS