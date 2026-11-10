Maria Shurochkina: irmã atualiza estado de saúde da atleta após incêndio

A ex-nadadora russa Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico, permanece internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Instituto de Pesquisa de Medicina de Emergência Sklifosovsky, em Moscou, após sofrer queimaduras em decorrência de um incêndio em seu apartamento. Ainda na segunda-feira, 9, a cantora Nyusha, irmã da atleta, publicou uma atualização nas redes sociais. Segundo ela, Maria estava na UTI, tinha queimaduras no corpo, mas não havia sofrido ferimentos na cabeça ou no rosto. A cantora também afirmou que o quadro era estável e agradeceu as mensagens de apoio recebidas pela família.

Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 10, pelo hospital à agência russa RIA Novosti, a atleta continua recebendo tratamento na unidade especializada em queimaduras, e seu estado de saúde permanece inalterado.

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O incêndio aconteceu na noite de domingo, 8, no apartamento da atleta, localizado em um edifício residencial em Moscou. O fogo teria começado durante o abastecimento de uma lareira. As chamas atingiram as roupas de Maria e se espalharam por móveis e outros objetos. A nadadora foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde passou por uma cirurgia e permaneceu internada em estado inicialmente grave.

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A Federação Russa de Esportes Aquáticos se manifestou sobre o caso. Em comunicado, a entidade informou que entrou em contato com o hospital e com a família da atleta para oferecer apoio e acompanhar sua recuperação. A atleta de 31 anos conquistou medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Tóquio, em 2020. Ela também soma 11 títulos mundiais na modalidade. Aposentada das competições há quatro anos, passou a trabalhar em produções teatrais aquáticas.