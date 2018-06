Maria Esther Bueno: veja fotos da carreira da maior tenista do Brasil

A ex-tenista brasileira Maria Esther Bueno, morreu nesta sexta-feira, 8, aos 78 anos no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, onde estava internada, lutando contra um câncer na boca. Tenista mais vitoriosa da história do Brasil, ela foi número 1 do ranking mundial por quatro temporadas (1959, 1960, 1964 e 1966) e conquistou dezenove títulos de Grand Slam – sete na categoria individual. onze em duplas e um em duplas mistas.

Nos torneios de simples, a “Bailarina”, como ficou conhecida, por causa de sua elegância no estilo de jogar, levou três taças em Winmbledon (1959, 1960 e 1964) e quatro no US Open (1959, 1963, 1964 e 1966).

Em duplas, foram cinco conquistas em Wimbledon (1958, 1960, 1963, 1965 e 1966), quatro no US Open (1960, 1962, 1966 e 1968), um em Roland Garros (1960) – no mesmo lugar e no mesmo ano, ela levou também o título em duplas mistas – e um no Aberto da Austrália (1960). As conquistas em vários tipos de piso mostram a versatilidade e o talento da tenista brasileira.

Um ano após anunciar sua aposentadoria, Maria Esther Bueno teve seu nome incluído no Hall da Fama do Tênis em 1978, mesmo ano em que uma estátua de cera no famoso museu londrino Madame Tussaud foi feita em sua homenagem. Ao todo, foram 589 títulos internacionais. Foi eleita a melhor tenista do século 20 da América Latina.

