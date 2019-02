Márcio, Rafael Cruz e Marcão devem desfalcar o Dragão contra a Ponte

Destaques do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro de 2011, o goleiro Márcio, o lateral direito Rafael Cruz e o atacante Marcão não deverão entrar em campo contra a Ponte Preta, no próximo sábado. O trio segue sem condições de ser escalado pelo técnico Adilson Batista e continuará caracterizando importantes desfalques para o treinador rubro-negro.

Os jogadores apresentaram lesões na reta final do Campeonato Goiano e já desfalcaram o clube no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, no último domingo. Mesmo com problemas ainda atrapalhando o desempenho dos atletas, uma nova avaliação poderá liberar apenas o centroavante Marcão nos próximos dias.

O atacante apresentou significativa melhora de um estiramento muscular e ficou de fora do confronto com o Cruzeiro por ser diagnosticado com uma infecção gastrointestinal. Praticamente recuperado de ambos os problemas, o atleta poderá ser a grande novidade da equipe caso consiga desempenhar o seu papel nos treinamentos sem qualquer restrição.

Já Márcio e Rafael Cruz continuam aprimorando a parte física após lesões tirarem a dupla da sequência da temporada. O departamento médico do clube segue acompanhando de perto a forma como os dois jogadores estão evoluindo ao tratamento, mas descartou o retorno de ambos já na partida diante da Ponte Preta. O caso também se aplica ao zagueiro Leonardo, que continua fora de combate após uma contusão no músculo posterior da coxa direita.