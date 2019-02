Márcio e Pedro Solberg conquistam o bronze em Xangai

Por AE

Xangai – Os brasileiros Márcio e Pedro Solberg conquistaram neste domingo a medalha de bronze da chave masculina do Grand Slam de Xangai, o primeiro da temporada 2012 do Circuito Mundial. A disputa na China foi vencida por Rogers e Dalhausser, que derrotaram os compatriotas Gibb e Rosenthal na decisão por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 22/24 e 15/11. Os campeões olímpicos também venceram neste ano a etapa de Brasília.

Em Xangai, os brasileiros se deram mal nas semifinais em duelos com as duplas dos Estados Unidos. Gibb e Rosenthal venceram Márcio e Pedro Solberg por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/15. Já Rogers e Dalhausser contaram com o abandono de Benjamin e Bruno Schmidt na outra semifinal. Os norte-americanos venceram o primeiro set por 33/31 e lideravam o segundo por 3/1 quando Benjamin desistiu do duelo alegando dores na panturrilha direita.

Na disputa do terceiro lugar, Márcio e Pedro Solberg derrotaram os compatriotas por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/15 e 15/13. Neste ano, eles já haviam subido ao pódio na semana passada, na Polônia, quando foram vice-campeões.

“Queríamos e podíamos ter chegado à final, mas os americanos fizeram um grande jogo e souberam aproveitar as nossas falhas. O bronze neste Grand Slam representa muito para nós, pois as principais duplas do mundo disputaram esta etapa e conseguimos nos destacar mesmo jogando apenas nosso terceiro torneio juntos. Fomos a melhor dupla brasileira nesta etapa e é exatamente esse nível de resultados que queremos buscar”, disse Márcio.

Campeão em Xangai em 2007, 2008 e 2010, Pedro Solberg ficou satisfeito com o desempenho nesse ano. “Adoro jogar em Xangai, pois foi onde conquistei meu primeiro título no Circuito Mundial e é sempre muito legal retornar. O terceiro lugar foi ótimo e é também muito importante, pois com estes pontos não teremos que disputar o country-cota na República Checa, na quinta etapa”, comemorou.

Os jogadores permanecem na China para a disputa do Grand Slam de Pequim. Na terça-feira, Márcio e Pedro Solberg disputam o country-cota com as duplas Harley/Evandro e Thiago/Ferramenta. Alison/Emanuel, Ricardo/Pedro Cunha e Benjamin/Bruno Schmidt já estão garantidos na chave principal, que começa na quinta.