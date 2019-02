Márcio e Pedro são eliminados no vôlei de praia na Suíça

Por AE

Gstaad – Dupla quarta colocada no ranking mundial, Márcio/Pedro Solberg não conseguiu chegar sequer ao qualificatório do Grand Slam de Gstaad, etapa suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Eles foram eliminados já no country-cota, após derrota para Thiago e Ferramenta, por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 26/24.

Márcio e Pedro Solberg, que jogam juntos desde os últimos meses de 2011 apenas, não têm pontuação suficiente para começar o Grand Slam já na chave principal. E como em um Grand Slam há o limite de uma dupla por país no qualifying, as demais parcerias que desejam jogar a competição devem passar por uma seletiva.

Assim, a vaga no quali masculino ficou com Thiago/Ferramenta, que, na estreia, haviam eliminado Harley/Evandro por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/15. Na mesma fase, Márcio/Pedro passaram por Moisés/Vitor Felipe em dois sets (21/16 e 21/18). Alison/Emanuel, Ricardo/Pedro Cunha e Benjamin/Bruno Schmidt já estão garantidos na chave principal.

No feminino o qualifying já foi disputado nesta terça-feira. Ágatha e Bárbara Seixas precisaram apenas de uma vitória para chegar à chave principal do Grand Slam, vencendo com facilidade as francesas Giaoui e Benhamou por 2 sets a 0, parciais de 21/11 e 21/13. Na fase principal, a dupla representará o Brasil ao lado de Juliana/Larissa, Taiana/Vivian e Ângela/Lili.