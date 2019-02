Marcinho prevê Furacão pronto para o título após pré-temporada forte

O Atlético Paranaense segue treinando forte no CT do Caju aguardando a estreia no Campeonato Paranaense, neste final de semana, diante do Londrina em local ainda não confirmado. O meia Marcinho, um dos mais experientes do elenco, garante que o Furacão vai a campo para buscar o título, que pode dar início a um novo ciclo virtuoso na Baixada.

‘Esperamos ter o mesmo sucesso de 2009, até porque o Atlético está há alguns anos sem conquistar um Estadual’, lembrou o jogador, que prevê uma competição parelha, apesar de poucos times de expressão. ‘É um campeonato competitivo. As equipes de menor expressão estão se preparando a mais tempo. Mas o Atlético vai entrar forte para que possa sair campeão’, emendou.

Agora sob o coando do uruguaio Carrasco, o meia atleticano explica que as conversas perderam lugar para cobranças, algo que o agrada. ‘É diferente, mas eu gosto. Tive duas experiências fora do Brasil. O diálogo é bem curto e isso é bom. Às vezes tem técnico brasileiro que acaba falando bastante. Com estrangeiro é curto, objetivo e estou gostando muito. Vamos comer bons frutos’, projetou.

Sobre a pré-temporada, que tem exigido muito dos jogadores, Marcinho acredita que é um sacrifício necessário para que ao longo do ano sejam evitadas as lesões por desgaste, além de ajudar a melhorar a técnica. ‘Estamos nos preparando bem fisicamente e tecnicamente. Espero que esse tempo venha a fazer muito bem para nós no decorrer do ano’, concluiu.