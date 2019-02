Marcelo Oliveira esboça o Coritiba para a estreia do Paranaense

O técnico Marcelo Oliveira realizou o primeiro coletivo do Coritiba nesta pré-temporada e utilizou alguns dos reforços alviverdes na equipe considerada titular. O treinador gostou da disposição tática de seus comandados dentro de campo e cobrou uma movimentação maior do setor de criação ao longo das atividades.

No treinamento realizado em Foz do Iguaçu, o comandante do Coxa procurou escalar o lateral direito Jackson, o volante Júnior Urso e o meia Lincoln no time principal. Com as lesões enfrentadas pelos atacantes Leonardo e Marcel, o técnico preferiu colocar em campo apenas um centroavante de origem e escolheu Caio Vinicius para esta função.

Com isso, o esboço do Coritiba para a estreia do Campeonato Paranaense, contra o Toledo, no dia 22 de janeiro, foi montado com Vanderlei; Jackson, Pereira, Emerson e Lucas Mendes; Júnior Urso, Willian, Davi e Rafinha; Lincoln e Caio Vinícius.

Enquanto a equipe trabalhava no coletivo comandado pelo treinador, o lateral direito Jonas se reapresentou na última quarta-feira à tarde e seguiu direto para o hotel onde os atletas estão hospedados. O jogador teve sua saída para o Santos negada pelos dirigentes do Coxa e ainda é cobiçado por outras equipes brasileiras.