Marcelo Melo e Mayra Aguiar: os melhores atletas brasileiros de 2017

Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Prêmio Brasil Olímpico foi realizado nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, e elegeu os melhores atletas olímpicos brasileiros do ano de 2017. Os grandes vencedores da noite foram Marcelo Melo, do tênis, e Mayra Aguiar, do judô, que conquistaram o principal troféu da noite nas categorias masculina e feminina, respectivamente. Melo tornou-se o primeiro colocado no ranking de duplas da ATP, enquanto Aguiar foi medalha de ouro no Mundial de Budapeste.

O prêmio de atleta da torcida, que tinha votação aberta do público, ficou com Caio Bonfim, da marcha atlética. Ele desbancou nomes como Ana Marcela Cunha, Gabriel Medina, Bruno Fratus e os próprios vencedores de melhor atleta para ficar com o troféu.

A noite contou também com homenagens para ícones esportivos do Brasil. Bebeto de Freitas, comandante da Geração de Prata do vôlei brasileiro que morreu no último dia 13, foi um dos lembrados. Lars Grael recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que homenageia grandes nomes que representam os valores positivos do esporte no Brasil.

José Roberto Guimarães, da seleção feminina de vôlei, conquistou a categoria de melhor treinador de esportes coletivos, enquanto a dupla composta por Kiko Pereira e Mário Tsutsui, do judô, venceu o troféu na categoria individual.