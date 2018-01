Marcelo Melo é eliminado do Aberto da Austrália nas quartas

O brasileiro Marcelo Melo está fora da chave de duplas do Aberto da Austrália de tênis, disputado em Melbourne. Nesta terça-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados nas quartas de final pelo japonês Ben Mclachlan e pelo alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5), em 2 horas e 52 minutos.

“Eles jogaram realmente muito bem. Começamos a partida muito abaixo do que vínhamos jogando. A partir do segundo set passamos a jogar melhor, mas eles estavam mais confortáveis na partida, sacando melhor que nós, e isso acabou sendo determinante. No terceiro set tivemos duas boas chances de break no 4/4. Depois, no tie break, um ponto acabou decidindo para o lado deles. Eles mereceram a vitória por terem jogado muito bem, especialmente nas horas de pressão”, disse o brasileiro, que obteve vitória apenas no segundo set.

Melo e Kubot abriram a temporada 2018 com a conquista do título do Torneio de Sydney. O próximo evento deles será o Torneio de Roterdã, de nível ATP 500, previsto para começar em 12 de fevereiro.

Demoliner segue com chances de título

Também nesta terça-feira, o brasileiro Marcelo Demoliner avançou às quartas de final da chave de duplas mistas. O gaúcho e a espanhola Maria José Martínez Sanchez venceram fácil a taiwanesa Hao Ching Chan e o neozelandês Marcus Venus por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 45 minutos.

Os próximos adversários deles serão os australianos Storm Sanders e Marc Polmans. Bruno Soares e Ekaterina Makarova já estavam garantidos nas quartas de final, em que enfrentarão o francês Édouard Roger-Vasselin e a checa Andrea Sestini Hlavackova.