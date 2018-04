Marcelo Melo deixa topo do ranking de duplas da ATP após 25 semanas

O brasileiro Marcelo Melo deixou nesta segunda-feira a liderança do ranking de duplas de tênis depois de 25 semanas no topo. Na lista divulgada pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), ele foi superado justamente por seu atual parceiro, o polonês Lukasz Kubot (o ranking de duplas tem pontuação individual).

Ambos somam 7.870 pontos, mas o polonês leva vantagem no critério de desempate, pois disputou um torneio a menos que o brasileiro nas últimas 52 semanas. A dupla vem de eliminação na rodada de estreia do Torneio de Barcelona. A terceira colocação no ranking pertence ao croata Mate Pavic, que está com 6.880. O outro brasileiro melhor ranqueado é Bruno Soares, ex-parceiro de Melo, que está em 14º, com 4.710 pontos.

No ranking de simples, o espanhol Rafael Nadal se manteve no topo depois de conquistar pela 11ª vez o torneio de Barcelona. Ele chegou a 8.770 pontos e manteve 100 de vantagem para o suíço Roger Federer, que está em segundo. Na atualização do ranking de simples desta segunda-feira, destaque para o jovem grego Stefano Tsitsipas, de 19 anos, que entrou no Top 50 graças à final alcançada na competição espanhola. Ele melhorou 19 posições e agora aparece em 44º lugar.

O alemão Alexander Zverev se manteve em terceiro lugar. O croata Marin Cilic, o búlgaro Grigor Dimitrov, o argentino Juan Martín del Potro, o austríaco Dominic Thiem, o sul-africano Kevin Anderson, oamericano John Isner e o belga David Goffin completam o Top 10. O sérvio Novak Djokovic, eliminado na estreia em Barcelona, continua em 12º, atrás do espanhol Pablo Carrreño.

Os brasileiros Rogério Silva e Thomaz Bellucci subiram um pouco no ranking. Rogerinho, que conseguiu vencer na primeira rodada do Torneio de Barcelona, conseguiu escalar quatro posições e agora ocupa a 121º posição com 452 pontos. Bellucci, que foi às quartas de final no Torneio de Tallahasse subiu cinco posições e aparece no 217º lugar.

Os 20 primeiros colocados do ranking de simples da ATP:

1.º -Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2.º – Roger Federer (SUI), 8.670

3.º – Alexander Zverev (ALE), 5.195

4.º – Marin Cilic (CRO), 4.985

5.º – Grigor Dimitrov (BUL), 4.950

6.º – Juan Martín del Potro (ARG), 4.470

7.º – Dominic Thiem (AUT), 3.545

8.º – Kevin Anderson (AFS), 3.390

9.º – John Isner (EUA), 3.125

10.º – David Goffin (BEL), 3.020

11.º – Pablo Carreño (ESP), 2.440

12.º – Novak Djokovic (SER), 2.220

13.º – Sam Querrey (EUA), 2.220

14.º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.175

15.º – Jack Sock (EUA), 2.155

16.º – Diego Schwartzman (ARG), 2.130

17.º – Tomas Berdych (CZE), 2.060

18.º – Lucas Pouille (FRA), 1.995

19.º – Fabio Fognini (ITA), 1.840

20.º – Milos Raonic (CAN), 1.835

121.º – Rogério Silva (BRA), 452

217.º – Thomaz Bellucci (BRA), 267