Marcelo Melo abre temporada com título em Sydney

Marcelo Melo começou a temporada 2018 do tênis da melhor maneira possível. Nesta sexta-feira, ao lado do polonês Lukasz Kubot, o brasileiro conquistou o Torneio de Sydney, na Austrália, com a vitória sobre o alemão Jan-Lennard Struff e o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

“Foi muito bom começar o ano com título. Estou muito feliz com a maneira que jogamos hoje contra dois jogadores perigosos, que não tem o costume de atuar juntos. Conseguimos impor nosso ritmo desde o início”, comemorou Melo.

Com essa vitória, Melo faturou o 29° título da sua carreira, sendo o nono ao lado de Kubot, com quem foi campeão de Wimbledon no ano passado e lidera o ranking mundial.

Após abrirem a temporada com quatro vitórias e o título do Torneio de Sydney, evento de nível ATP 250, o brasileiro e o polonês seguem para Melbourne, onde vão disputar o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2018.