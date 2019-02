Marcas de cigarro voltam discretamente à Fórmula 1

Philip Morris com a Ferrari e British American Tobacco com a McLaren: após mais de dez anos de ausência na Fórmula 1, as marcas de cigarro, que desempenharam um papel importante na categoria principal de automobilismo entre os anos 1970 e 2006, estão retomando seu relacionamento com o esporte.

Foi o grupo Philip Morris International (PMI), patrocinador histórico da Ferrari por meio da marca Marlboro, que habilmente iniciou o movimento em outubro.

Desde o Grande Prêmio do Japão, os carros e os macacões dos pilotos e dos membros da escuderia italiana ostentam o logotipo da Mission Winnow, um “programa de conteúdos relacionados à ciência, à inovação e à tecnologia como veículos de melhora e transformação para a PMI e seus colaboradores”, explicou a Philip Morris. O mesmo acontecerá nesta temporada com a Ducati na MotoGP.

A British American Tobacco (BAT) anunciou esta semana uma colaboração com a McLaren para que os carros e os pilotos da equipe inglesa estampem as logos de “A Better Tomorrow”, apresentada como “uma plataforma global para acelerar o programa de transformação” da BAT.

Assim, a empresa colocará em evidência os “produtos de risco potencialmente reduzido” que estão sendo desenvolvidos, como o cigarro eletrônico.

Devido à proibição em muitos países de publicidade para produtos relacionados ao tabaco, as empresas estão promovendo agora na F1 projetos paralelos de suas atividades principais e produtos menos polêmicos.

“A Better Tomorrow” esta estampado abaixo do número do carro da McLaren “A Better Tomorrow” esta estampado abaixo do número do carro da McLaren

Empresas se defendem

“Nossa iniciativa não faz promoção de nenhum produto nem de nenhuma marca do grupo Philip Morris. Pelo contrário, a Mission Winnow tem como objetivo ilustrar nosso compromisso de melhorar constantemente. Esta iniciativa abre uma janela para a nova Philip Morris e para nossos colaboradores, assim como o nosso compromisso e nossa motivação comuns”, defende Tommaso di Giovanni, diretor de comunicação do grupo.

Uma busca rápida de “Mission Winnow” no Google leva rapidamente ao site da Philip Morris. Para a BAT, “isso não tem nada a ver com o que fazíamos antes de 2006”, afirma uma porta-voz do grupo que foi um importante investidor da F1 entre 1999 e 2005. “Não se trata de promover produtos relacionados ao tabaco”, garante.

Em um momento em que as escuderias encontram dificuldades em seus orçamentos devido à falta de grandes patrocinadores, o aporte financeiro das marcas de tabaco, que ajudaram no crescimento da F1 no passado, se apresenta como um argumento tentador.

Mas sua volta à F1 não é unanimidade. Na Austrália, que sedia o primeiro Grande Prêmio da temporada em 17 de março, em Melbourne, as autoridades sanitárias estudam a logo “Mission Winnow”, que parece com o da Marlboro, para determinar se seria um caso de propaganda escondida.

Investigações

“Trabalhamos atualmente com os organizadores do Grande Prêmio australiano para compreender e responder às preocupações das autoridades em relação à Mission Winnow. A sinalização usada nos uniformes dos membros da escuderia Ferrari e no site na internet estão conformes às leis aplicáveis a nossas atividades na Austrália e no Estado de Victoria”, diz di Giovanni,

“Estamos examinando detalhadamente as leis e os regulamentos” sobre o tabaco nos países que sediam corridas, garante por sua vez a British American Tobacco. “Ainda precisamos determinar quais ativações de marca colocar em prática em qual país, mas respeitaremos os entornos regulamentários”, completa.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA), encarregada das regras do campeonato, se mantém prudente, mas firme sobre o tema.

“Não temos conhecimento dos detalhes deste acordo ou das modalidades desta colaboração. É difícil avaliá-las neste momento. Contudo, desde 2006, a FIA se opõe firmemente a toda publicidade ou patrocínio dos cigarros ou produtos do tabaco no mercado de seus campeonatos e esse enfoque não mudou”, declarou a entidade.

Questionada pela AFP, a Liberty Media, grupo que detém os direitos da F1, não quis comentar o caso.