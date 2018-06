Today was a difficult day for the Argentines, with a lot of tension in our debut in the World Cup. Everyone has their way of feeling things. I honestly did not know that no one can smoke in the stadiums. I apologize to everyone and the organization. Come on Argentina, let's support our guys, now more than ever! – – – – – – – – – Hoy fue un día complicado para los argentinos, con mucha tensión por el debut. Cada uno tiene su forma de ser y de sentir las cosas. Sinceramente no sabía que no se podía fumar en el estadio, pido disculpas a la gente y a la organización. Vamos Argentina, vamos nuestros muchachos, ahora más que nunca!!!

A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Jun 16, 2018 at 12:05pm PDT