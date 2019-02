Mano vê pressão ‘inevitável’ e admite carência na zaga

Por AE

São Paulo – Depois de acompanhar nesta terça-feira o sorteio dos grupos do futebol da Olimpíada de 2012, que definiu Egito, Bielo-Rússia e Nova Zelândia como rivais do Brasil na primeira fase da competição, o técnico Mano Menezes garantiu que vem lidando com tranquilidade com a cobrança por resultados na seleção brasileira. O treinador até vê nesta pressão um fator positivo, pois servirá como incentivo ao time nacional na busca pela inédita medalha de ouro olímpica nos Jogos Olímpicos.

“Essa pressão é inevitável, mas, sempre que fomos pressionados, demos uma resposta forte. Acho que é bom ter um pouco de cobrança, futebol brasileiro convive melhor com os momentos de cobrança do que com os de euforia. Teremos uma seleção brasileira forte, vamos adiantar a preparação para chegar com uma equipe forte durante a Olimpíada”, disse o treinador, em entrevista nos estúdios da TV Record, logo após o sorteio dos grupos da Olimpíada ser realizado no Estádio de Wembley, em Londres.

Em meio a este cenário de pressão por resultados, que vem sendo reforçado publicamente pelo novo presidente da CBF, José Maria Marin, Mano afirmou nesta terça que um dos seus maiores desafios será definir a zaga titular do Brasil para a Olimpíada, pois hoje enxerga o setor como o mais carente de jogadores com menos de 23 anos à disposição a serem convocados. Com isso, ele deixou claro que um dos três atletas com idade superior a esta, que ele poderá convocar, será um defensor, como já havia adiantado anteriormente.

“Nós vamos estabelecer (a convocação) pelas carências que temos em relação aos jogadores abaixo de 23 anos, para que a gente tenha cada setor muito forte para termos uma seleção equilibrada”, disse Mano, antes de avisar: “A ideia é levar os três jogadores acima dos 23 anos. É uma maneira de você qualificar o time. Isso depende também de uma negociação direta com os clubes, depende de um técnico que não queira liberar um atleta, os clubes europeus estarão em pré-temporada. Mas temos algumas situações bem encaminhadas. Temos uma dificuldade maior nos zagueiros abaixo de 23 anos. Certamente, uma dessas vagas sairá nesta área”.

Mano já divulgou uma pré-lista de 52 jogadores convocados para a Olimpíada e, no próximo dia 8 de junho, fará 17 cortes e reduzirá este grupo para 35 nomes. Em seguida, em 6 de julho, o técnico terá de definir uma última relação com 18 atletas, sendo que no máximo três deles poderão ter idade superior a 23 anos. Além destes 18 jogadores, o treinador ainda chamará quatro nomes que ficaram como reservas imediatos para o caso de corte de última hora de um outro convocado por causa de lesão, por exemplo.