Mano Menezes e Valentim: a língua afiada dos técnicos nas frases da semana

A semana esportiva foi bastante agitada, com jogos importantes e algumas polêmicas, principalmente envolvendo treinadores. Na segunda-feira 4, em entrevista ao SporTV, Mano Menezes, do Palmeiras, rasgou elogios ao Flamengo do colega português Jorge Jesus, mas ironizou jornalistas que sugerem que mais técnicos europeus sejam contratados. Na quinta-feira 7, Jesus voltou a causar controvérsia ao dizer que o Botafogo realizou “caça ao homem”, ou seja, abusou de entradas violentas, na vitória rubro-negra por 1 a 0. O técnico botafoguense Alberto Valentim rebateu sem medir palavras.

Na Série B, o Bragantino garantiu o acesso à elite depois de 22 anos logo no primeiro ano de parceria com a empresa de energéticos Red Bull. O novo clube-empresa mudará de nome e escudo em 2020, algo que não preocupa o presidente do clube, Marquinhos Chedid. Na Europa, Douglas Costa falou sobre o efeito que Cristiano Ronaldo causa no vestiário da Juventus e um zagueiro ucraniano acusou o técnico Andriy Schevchenko de não convocá-lo para a seleção local pelo fato de ele atuar na Rússia, com quem o país está em constante conflito político.