Palmeiras demite Mano e Alexandre Mattos após derrota para o Flamengo

O Palmeiras anunciou, na noite deste domingo 1º, a demissão do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos. O treinador permaneceu no cargo por três meses e Mattos encerra um ciclo de quase cinco anos na equipe alviverde. O anúncio das demissões ocorreram pouco tempo depois da derrota por 3 a 1 para o já campeão Flamengo, em pleno Allianz Parque. Arrascaeta e Gabriel, duas vezes, marcaram os gols do time carioca; o volante Matheus Fernandes descontou para o time paulista.

Mano vinha sendo contestado pela torcida nas últimas semanas. Esta foi a terceira derrota consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Antes, o time paulista havia perdido para o Grêmio, jogando em casa, e para o Fluminense, no Maracanã.

Durante o jogo, torcedores gritaram “time sem vergonha”, em protesto contra as atuações do time. Um dos poucos poupados foi o atacante Dudu, chamado de “guerreiro” por quem estava no estádio. Apesar da pressão, o Palmeiras é o terceiro colocado do campeonato brasileiro, com 68 pontos conquistados em 36 rodadas. O time, inclusive, já está classificado para a próxima edição da Libertadores da América.

Esta é a segunda troca de técnico do Palmeiras no campeonato. Curiosamente, Felipão, antecessor de Mano, também foi demitido após uma derrota para o Flamengo, ainda no primeiro turno. Na ocasião, o time carioca venceu por 3 a 0.