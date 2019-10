Mané: ‘Não preciso de Ferraris, relógios e aviões, quero ajudar meu povo’

O senegalês Sadio Mané, do Liverpool, é um dos atletas de maior sucesso da atualidade, tanto que recebeu de ninguém menos que Lionel Messi o voto como melhor jogador do mundo em 2019. O atacante africano de 27 anos, porém, não segue o padrão das principais estrelas do esporte e dispensa itens de luxo em nome da caridade.

“Por que eu teria dez Ferraris, vinte relógios de diamante e dois jatinhos? O que isso significaria para mim e para o mundo?”, questionou Mané, em entrevista ao site ganês nsemwoha.com.

O jogador, que iniciou sua carreira profissional no Metz, da França, e passou pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, antes de consagrar no campeão europeu, contou que construiu escolas e estádios e frequentemente fornece dinheiro, roupas e comida a pessoas pobres na África.

“Passei fome, tive que trabalhar no campo. Passei momentos duros, jogava futebol descalço, não tive a mesma educação que outros, mas hoje, com o que conquistei no futebol, posso ajudar meu povo.”