Mancini prega respeito e diz que Atlético-MG é favorito

Por AE

Belo Horizonte – Vágner Mancini adotou tom cauteloso antes do clássico de domingo. Nesta quinta-feira, o técnico do Cruzeiro pregou respeito ao arquirrival e pediu à torcida que não espere uma nova goleada, como aconteceu na vitória por 6 a 1, em 2011, na rodada final do Campeonato Brasileiro.

“Foi atípico, sabemos disso. Mas temos que dizer aqui que o favorito para o jogo é o Atlético-MG. Ele está 100% no Campeonato Mineiro, vem liderando desde o início do ano. Do outro lado tem uma equipe que quer bater o líder, chegar junto no número de pontos, mas dificilmente vai acontecer alguma coisa que fuja do normal”, afirmou o treinador.

“Temos que ser muito respeitosos com o Atlético-MG, mas ao mesmo tempo, tentar fazer de tudo para sair vitorioso do clássico”, ponderou Mancini. Para ele, a ausência de torcedores do Cruzeiro corrobora o favoritismo do rival.

“Só terá a torcida deles no estádio, o que acaba, de certa forma, centrando mais ainda o favoritismo. É lógico que o jogo é jogado dentro de campo, mas é uma força externa e temos que considerar”, destacou.

Ansioso, Mancini acredita que o duelo de domingo será o maior clássico do Brasil até este momento da temporada. “Acho que vai ser um jogo muito empolgante, de duas equipes que têm evoluído muito ao longo do tempo, desde o início do ano até aqui e vivem bons momentos. Assim como em outros estados já tivemos esse tipo de jogo, agora chegou a vez de Minas Gerais, tenho certeza que vai chamar a atenção de muita gente de fora”.