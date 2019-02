Mancini pede e quatro jogadores do Sport trabalham na folga

Esta segunda-feira foi de folga para o grupo do Sport, que foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0 no último domingo, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, quatro jogadores do Rubro-Negro realizaram trabalhos no CT: Jael, Roberson, Willians e Naldinho, que, depois de sofrerem contusões, tentam antecipar as suas voltas à equipe.

‘Era folga, mas o Mancini pediu que a gente trabalhasse com esses quatro jogadores para que acelerasse o processo de retorno deles. Nós trabalhamos bem nesta manhã e todos estão com uma boa evolução’, revelou o preparador físico Guilherme Ferreira.

No próximo domingo, o Leão da Ilha, 11colocado, com cinco pontos, tenta embalar no Nacional diante do Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).