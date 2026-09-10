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Esporte

Manchester United x Sabah na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Ingleses recebem os azerbaijanos nesta quinta, 10, em Old Trafford, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h45 | Atualizado em 10 set 2026, 13h46
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: A general view of Old Trafford ahead of the Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on November 24, 2025 in Manchester, England. (Photo by Poppy Townson - MUFC/Manchester United via Getty Images)
Old Trafford, em Manchester (Poppy Townson - MUFC/Manchester United/Getty Images)
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Manchester United x Sabah na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Manchester United e Sabah se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca o retorno do clube inglês à principal competição europeia depois de duas temporadas fora e a estreia do time do Azerbaijão no torneio.

O United chega para a estreia tentando dar uma resposta após um começo irregular na Premier League. A equipe comandada por Michael Carrick somou quatro pontos nas três primeiras rodadas, com uma vitória, um empate e uma derrota, e vê a Champions como uma oportunidade de recuperar confiança diante de sua torcida. 

Carrick terá desfalques importantes. Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo e Tom Heaton estão fora, enquanto Marcus Rashford ainda é dúvida por causa de um problema físico. A tendência é de um setor ofensivo com Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha, com Benjamin Šeško como referência mais adiantada.

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O Sabah chega a Manchester vivendo um momento histórico. Fundado em 2017, o clube conquistou o Campeonato do Azerbaijão na temporada passada e disputa pela primeira vez a Champions League. A equipe comandada por Valdas Dambrauskas começou bem a temporada nacional e venceu os três primeiros jogos da Misli Premier League.

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Onde assistir à partida entre Manchester United e Sabah?

Manchester United e Sabah jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space e pela HBO Max.

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Prováveis escalações:

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Dorgu; Šeško. Técnico: Michael Carrick.

Sabah: Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Dashdamirov e Puchacz; Khaybulayev e Lepinjica; Simić, Isayev e Nwachukwu; Mickels. Técnico: Valdas Dambrauskas.

Arbitragem:

  • Árbitro: Willy Delajod (França);
  • Assistentes: Erwan Finjean e Valentin Evrard (França);
  • Quarto árbitro: Mathieu Vernice (França);
  • VAR: Jérôme Brisard (França);
  • AVAR: Momčilo Marković (Sérvia).
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