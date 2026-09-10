Manchester United x Sabah na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Ingleses recebem os azerbaijanos nesta quinta, 10, em Old Trafford, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir
Manchester United e Sabah se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca o retorno do clube inglês à principal competição europeia depois de duas temporadas fora e a estreia do time do Azerbaijão no torneio.
O United chega para a estreia tentando dar uma resposta após um começo irregular na Premier League. A equipe comandada por Michael Carrick somou quatro pontos nas três primeiras rodadas, com uma vitória, um empate e uma derrota, e vê a Champions como uma oportunidade de recuperar confiança diante de sua torcida.
Carrick terá desfalques importantes. Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo e Tom Heaton estão fora, enquanto Marcus Rashford ainda é dúvida por causa de um problema físico. A tendência é de um setor ofensivo com Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha, com Benjamin Šeško como referência mais adiantada.
O Sabah chega a Manchester vivendo um momento histórico. Fundado em 2017, o clube conquistou o Campeonato do Azerbaijão na temporada passada e disputa pela primeira vez a Champions League. A equipe comandada por Valdas Dambrauskas começou bem a temporada nacional e venceu os três primeiros jogos da Misli Premier League.
Onde assistir à partida entre Manchester United e Sabah?
Manchester United e Sabah jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space e pela HBO Max.
Prováveis escalações:
Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Dorgu; Šeško. Técnico: Michael Carrick.
Sabah: Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Dashdamirov e Puchacz; Khaybulayev e Lepinjica; Simić, Isayev e Nwachukwu; Mickels. Técnico: Valdas Dambrauskas.
Arbitragem:
- Árbitro: Willy Delajod (França);
- Assistentes: Erwan Finjean e Valentin Evrard (França);
- Quarto árbitro: Mathieu Vernice (França);
- VAR: Jérôme Brisard (França);
- AVAR: Momčilo Marković (Sérvia).