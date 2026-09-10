Manchester United x Sabah na Champions League: onde assistir, horário e escalações

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Manchester United e Sabah se enfrentam pela primeira rodada da Champions League 2026/27. O United retorna à competição após duas temporadas, buscando recuperar a confiança depois de um início irregular na Premier League. O Sabah, campeão azeri e fundado em 2017, faz sua estreia histórica no torneio.

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Manchester United e Sabah se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca o retorno do clube inglês à principal competição europeia depois de duas temporadas fora e a estreia do time do Azerbaijão no torneio.

O United chega para a estreia tentando dar uma resposta após um começo irregular na Premier League. A equipe comandada por Michael Carrick somou quatro pontos nas três primeiras rodadas, com uma vitória, um empate e uma derrota, e vê a Champions como uma oportunidade de recuperar confiança diante de sua torcida.

Carrick terá desfalques importantes. Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo e Tom Heaton estão fora, enquanto Marcus Rashford ainda é dúvida por causa de um problema físico. A tendência é de um setor ofensivo com Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha, com Benjamin Šeško como referência mais adiantada.

O Sabah chega a Manchester vivendo um momento histórico. Fundado em 2017, o clube conquistou o Campeonato do Azerbaijão na temporada passada e disputa pela primeira vez a Champions League. A equipe comandada por Valdas Dambrauskas começou bem a temporada nacional e venceu os três primeiros jogos da Misli Premier League.

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Onde assistir à partida entre Manchester United e Sabah?

Manchester United e Sabah jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space e pela HBO Max.

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Prováveis escalações:

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Dorgu; Šeško. Técnico: Michael Carrick.

Sabah: Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Dashdamirov e Puchacz; Khaybulayev e Lepinjica; Simić, Isayev e Nwachukwu; Mickels. Técnico: Valdas Dambrauskas.

Arbitragem:

Árbitro: Willy Delajod (França);

Assistentes: Erwan Finjean e Valentin Evrard (França);

Quarto árbitro: Mathieu Vernice (França);

VAR: Jérôme Brisard (França);

AVAR: Momčilo Marković (Sérvia).