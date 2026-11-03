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Esporte

Manchester United x Roma: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 3, pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h27
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: A general view of Old Trafford ahead of the Premier League match between Manchester United and Everton at Old Trafford on November 24, 2025 in Manchester, England. (Photo by Poppy Townson - MUFC/Manchester United via Getty Images)
Old Trafford, em Manchester (Poppy Townson - MUFC/Manchester United/Getty Images)
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Manchester United x Roma: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Manchester United recebe a Roma nesta terça-feira, 3 de novembro, às 17h (de Brasília), no estádio Old Trafford, na Inglaterra, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027

Comandado por Michael Carrick, o Manchester United atravessa uma das fases mais delicadas dos últimos anos. A equipe acumula nove partidas consecutivas sem vencer e ocupa a 17ª colocação da Premier League. No último sábado, os Red Devils foram derrotados pelo Chelsea por 2 a 0, resultado que aumentou a pressão sobre o treinador. Na Champions League, o cenário também preocupa. Após estrear com vitória sobre o Sabah, do Azerbaijão, os ingleses perderam para o Atlético de Madrid por 2 a 0 e para o Como por 4 a 1. Com apenas três pontos em três partidas, o clube ocupa a 21ª colocação na fase de liga e precisa reagir para não comprometer suas chances de classificação.

O português Bruno Fernandes continua sendo uma das principais referências técnicas do Manchester United, responsável pela organização ofensiva e pela criação de oportunidades. O brasileiro Matheus Cunha também aparece como peça importante no ataque, ao lado de Bryan Mbeumo e Amad Diallo. Para o confronto, Carrick terá desfalques importantes, como Luke Shaw, Patrick Dorgu, Manuel Ugarte e Benjamin Sesko, todos afastados por problemas físicos. 

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Do outro lado, a Roma vive situação mais confortável. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, o clube italiano soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos e ocupa a terceira colocação da Serie A, ainda invicto na competição nacional. No último sábado, os romanistas golearam a Udinese por 5 a 2, em uma atuação marcada pela eficiência ofensiva. Na Champions League, a campanha é mais irregular. Depois de empatar com o Olympique de Marselha, perder para o Real Madrid e vencer o Slovan Bratislava, a equipe chegou aos quatro pontos e aparece na 15ª posição. O principal destaque é o atacante holandês Donyell Malen, que vive boa fase e se consolidou como referência ofensiva do time.

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Onde assistir?

A partida entre Manchester United e Roma terá transmissão ao vivo da TNT Sports Brasil, pelo YouTube, e da HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra.

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Prováveis escalações:

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Noussair Mazraoui; Kobbie Mainoo (Andrey Santos) e Youri Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Roma: Pierluigi Gollini; Leonardo Balerdi, Mario Hermoso e Daniele Ghilardi; Nahuel Molina, Marten de Roon, Niccolò Pisilli e Wesley; Rodrigo Mora e Matías Soulé; Donyell Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha);
  • Assistentes: Guadalupe Porras Ayuso (Espanha) e Diego Barbero (Espanha);
  • Quarto árbitro: Juan Martínez Munuera (Espanha);
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha);
  • Assistente de VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Espanha).
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TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
Manchester United
Roma
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