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Esporte

Manchester United está perto de contratar Andrey Santos junto ao Chelsea

O jogador deve realizar exames médicos e assinar contrato até junho de 2031 com o clube de Old Trafford

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 17h51
Jogador de futebol negro, sorrindo, com cabelo crespo, vestindo camisa azul do Chelsea com patrocínio IFS.ai, apontando para frente com as duas mãos, em campo com torcida desfocada ao fundo
Andrey Santos: transferência abre caminho para mais tempo em campo e mais chances na seleção brasileira (Visionhaus/Getty Images)
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O volante brasileiro Andrey Santos, de 22 anos, chegou a um acordo para deixar o Chelsea e se transferir em definitivo ao Manchester United, na Premier League. O jogador deve realizar exames médicos e assinar contrato até junho de 2031 com o clube de Old Trafford.

O Manchester United pagará 50 milhões de libras (cerca de 56 milhões de euros, ou mais de 370 milhões de reais) ao Chelsea, sendo 48 milhões de libras fixos e 2 milhões vinculados a metas de fácil cumprimento. O Chelsea manterá 10% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual venda futura. Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o Vasco da Gama, clube formador de Andrey Santos, deve receber cerca de 8 milhões de reais.

A contratação atende a uma necessidade do meio-campo do United após a saída de Casemiro e a lesão do uruguaio Manuel Ugarte. Andrey Santos chegou ao Chelsea vindo do Vasco da Gama e teve passagens por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg, clube ligado ao Chelsea. Na temporada anterior, disputou 43 partidas pelo clube londrino, com três gols e quatro assistências.

Seleção brasileira

Andrey Santos ficou fora da lista de 26 atletas de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, mas foi convocado com frequência no ciclo preparatório e soma seis partidas pela seleção principal. Com mais minutos em campo pelo United, a tendência é que passe a disputar a posição de titular como camisa 6 da seleção nos próximos compromissos.

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