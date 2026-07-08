Manchester United está perto de contratar Andrey Santos junto ao Chelsea

O volante brasileiro Andrey Santos, de 22 anos, chegou a um acordo para deixar o Chelsea e se transferir em definitivo ao Manchester United, na Premier League. O jogador deve realizar exames médicos e assinar contrato até junho de 2031 com o clube de Old Trafford.

O Manchester United pagará 50 milhões de libras (cerca de 56 milhões de euros, ou mais de 370 milhões de reais) ao Chelsea, sendo 48 milhões de libras fixos e 2 milhões vinculados a metas de fácil cumprimento. O Chelsea manterá 10% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual venda futura. Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o Vasco da Gama, clube formador de Andrey Santos, deve receber cerca de 8 milhões de reais.

A contratação atende a uma necessidade do meio-campo do United após a saída de Casemiro e a lesão do uruguaio Manuel Ugarte. Andrey Santos chegou ao Chelsea vindo do Vasco da Gama e teve passagens por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg, clube ligado ao Chelsea. Na temporada anterior, disputou 43 partidas pelo clube londrino, com três gols e quatro assistências.

Seleção brasileira

Andrey Santos ficou fora da lista de 26 atletas de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, mas foi convocado com frequência no ciclo preparatório e soma seis partidas pela seleção principal. Com mais minutos em campo pelo United, a tendência é que passe a disputar a posição de titular como camisa 6 da seleção nos próximos compromissos.