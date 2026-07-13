Manchester United anuncia Andrey Santos e desiste de contratar volante da seleção

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O Manchester United agita o mercado com a contratação do volante brasileiro Andrey Santos por 56 milhões de euros. O clube também se aproxima de fechar com Youri Tielemans, destaque belga, enquanto a aquisição de Éderson, alvo inicial, se torna inviável devido a uma lesão no joelho. Uma janela movimentada para os Red Devils.

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O Manchester United anunciou nesta segunda-feira, 13, a contratação do volante Andrey Santos. Em paralelo a esse movimentos de mercado, a ida de Éderson, volante da seleção, ao time da Premier League ficou mais longe. Além disso, o clube inglês está perto de fechar com o capitão e destaque belga na Copa do Mundo, Youri Tielemans, do Aston Villa, segundo a BBC Sport.

Andrey Santos

O anúncio do brasileiro foi feito na manhã desta segunda-feira e o atleta foi contratado pelo clube por um valor de 56 milhões de euros, aproximadamente 328 milhões de reais, com um bônus de 2,4 milhões de euros, equivalente a 14 milhões de reais.

Andrey deixou o Chelsea e acertou com o clube de Manchester por cinco temporadas. Nos Blues, o jogador chegou a ser emprestado para o Nottingham Forest e para o Strasbourg, mas, na última temporada, ele permaneceu em Londres, disputando 43 partidas, com três gols e quatro assistências.

A desistência de Ederson

Até então, o principal alvo do Manchester United era o Éderson, jogador que ocupou a vaga de Wesley – após a lesão – no Brasil para a Copa do Mundo. O volante é um dos pilares do Atalanta e já ganhou títulos importantes como a Liga Europa na temporada 2023/2024 – superando na final o histórico Bayern Leverkusen comandado por Xabi Alonso.

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Porém, exames médicos que apontaram uma lesão no joelho, segundo o jornal The Times, fizeram o clube inglês recuar. Nesse sentido, apesar do bom desempenho de Éderson, o Manchester desistiu da aquisição, contratou Andrey e ainda busca o belga Tielemans.

O destaque da Bélgica

Nessa onda de contrações, o Manchester United também está perto de anunciar o capitão da Bélgica na Copa, Tielemans, de acordo com a BBC Sport. O jogador foi importante para a campanha belga até as quartas de final do maior torneio de seleções do mundo e chamou a atenção do clube de Old Trafford. Assim como Andrey, o meio campista do Aston Villa será uma peça de reposição para Casemiro, que deixou a equipe inglesa no ano passado.

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