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Esporte

Manchester City x PSG na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 14, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de liga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 10h40
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 04: A general view before the Carabao Cup Semi Final Second Leg match between Manchester City and Newcastle United at Etihad Stadium on February 04, 2026 in Manchester, England. (Photo by Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images)
Etihad Stadium, em Manchester (Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images)
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Manchester City e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. As duas equipes estrearam com vitória na competição.

O Manchester City atravessa um ótimo momento esportivo, apesar das turbulências fora de campo. Sob o comando de Enzo Maresca, a equipe inglesa acumula oito vitórias consecutivas e lidera a Premier League. No último domingo, derrotou o Liverpool por 3 a 0, em Anfield. Na estreia da Champions League, os Citizens venceram o Porto por 2 a 0, em Portugal, com dois gols de Erling Haaland. 

O Paris Saint-Germain também chega embalado por resultados positivos. Comandado por Luis Enrique, o clube francês busca conquistar a Champions League pela terceira temporada consecutiva, depois dos títulos de 2024/25 e 2025/26. Na estreia desta edição, a equipe goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1, com destaque para Ferrán Torres, autor de três gols, e Ousmane Dembélé, que marcou duas vezes. Pelo Campeonato Francês, o PSG vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans e tenta diminuir a distância para os primeiros colocados. 

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O confronto acontece também em um momento delicado nos bastidores do Manchester City. Recentemente condenado por violações das regras financeiras da Premier League, o clube inglês recorreu da decisão e mantém sua posição de inocência. A expectativa é que Pep Guardiola, que deixou o comando da equipe em maio deste ano, esteja presente no Etihad Stadium para acompanhar a partida e demonstrar apoio à antiga equipe. O treinador espanhol conquistou vinte troféus durante sua passagem de dez anos pelo clube e mantém uma relação próxima com a diretoria.

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Onde assistir à partida entre Manchester City e PSG:

A partida entre Manchester City e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva pela HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Guéhi e Rúben Dias; Phil Foden e Enzo Fernández; Cherki, Bouaddi e Semenyo; Haaland. Técnico: Enzo Maresca.

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Beraldo; Dro Fernández, Vitinha e Fabián Ruiz; Akliouche, Ferrán Torres e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Arbitragem:

  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);
  • Assistentes: Eduard Beitinger e Christian Dietz (Alemanha);
  • Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
  • AVAR: Sören Storks (Alemanha).
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Futebol: onde assistir
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Paris Saint Germain (PSG)
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