Manchester City x PSG na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Manchester City e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. As duas equipes estrearam com vitória na competição.

O Manchester City atravessa um ótimo momento esportivo, apesar das turbulências fora de campo. Sob o comando de Enzo Maresca, a equipe inglesa acumula oito vitórias consecutivas e lidera a Premier League. No último domingo, derrotou o Liverpool por 3 a 0, em Anfield. Na estreia da Champions League, os Citizens venceram o Porto por 2 a 0, em Portugal, com dois gols de Erling Haaland.

O Paris Saint-Germain também chega embalado por resultados positivos. Comandado por Luis Enrique, o clube francês busca conquistar a Champions League pela terceira temporada consecutiva, depois dos títulos de 2024/25 e 2025/26. Na estreia desta edição, a equipe goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1, com destaque para Ferrán Torres, autor de três gols, e Ousmane Dembélé, que marcou duas vezes. Pelo Campeonato Francês, o PSG vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Le Mans e tenta diminuir a distância para os primeiros colocados.

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O confronto acontece também em um momento delicado nos bastidores do Manchester City. Recentemente condenado por violações das regras financeiras da Premier League, o clube inglês recorreu da decisão e mantém sua posição de inocência. A expectativa é que Pep Guardiola, que deixou o comando da equipe em maio deste ano, esteja presente no Etihad Stadium para acompanhar a partida e demonstrar apoio à antiga equipe. O treinador espanhol conquistou vinte troféus durante sua passagem de dez anos pelo clube e mantém uma relação próxima com a diretoria.

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Onde assistir à partida entre Manchester City e PSG:

A partida entre Manchester City e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva pela HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Guéhi e Rúben Dias; Phil Foden e Enzo Fernández; Cherki, Bouaddi e Semenyo; Haaland. Técnico: Enzo Maresca.

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Beraldo; Dro Fernández, Vitinha e Fabián Ruiz; Akliouche, Ferrán Torres e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Arbitragem:

Árbitro: Sven Jablonski (Alemanha);

Assistentes: Eduard Beitinger e Christian Dietz (Alemanha);

Eduard Beitinger e Christian Dietz (Alemanha); Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha);

Tobias Reichel (Alemanha); VAR: Bastian Dankert (Alemanha);

Bastian Dankert (Alemanha); AVAR: Sören Storks (Alemanha). Continua após a publicidade