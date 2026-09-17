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Esporte

Manchester City x Norwich na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, horário e escalações

Atual campeão recebe o Norwich pela terceira fase da competição; Allan, ex-Palmeiras, deve começar entre os titulares

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h37
MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 04: A general view before the Carabao Cup Semi Final Second Leg match between Manchester City and Newcastle United at Etihad Stadium on February 04, 2026 in Manchester, England. (Photo by Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images)
Etihad Stadium, em Manchester (Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images)
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Manchester City x Norwich na Copa da Liga Inglesa: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Manchester City e Norwich se enfrentam nesta quinta-feira, 17, às 15h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

A equipe comandada por Enzo Maresca atravessa boa sequência neste início de temporada. Depois de perder a Supercopa da Inglaterra para o Arsenal, o Manchester City engatou cinco vitórias consecutivas entre Premier League e Champions League. O compromisso pela Copa da Liga, porém, deve servir também para o treinador administrar o desgaste do elenco.

Maresca já indicou que fará mudanças na escalação. Erling Haaland está entre os jogadores que podem ser preservados, enquanto Phil Foden cumpre suspensão após ser expulso no clássico contra o Manchester United. Com isso, nomes menos utilizados, como o brasileiro Vitor Reis e o goleiro Gerónimo Rulli, aparecem entre os candidatos a começar a partida. Allan, ex-Palmeiras, deve fazer a estreia no clube de Manchester. 

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O Norwich, por sua vez, disputa a Championship e chega ao Etihad tentando se recuperar da derrota por 4 a 3 para o Middlesbrough. A equipe comandada por Philippe Clement soma três vitórias e quatro derrotas nas primeiras sete rodadas da segunda divisão inglesa.

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Para o confronto em Manchester, Clement terá problemas no elenco. Gabriel Forsyth, Mirko Topic, Ali Ahmed e Lucien Mahovo estão fora por lesão. A tendência é que o treinador mantenha uma estrutura próxima da utilizada nas últimas partidas, com Ante Crnac, Oscar Schwartau e Anthony Musaba entre as opções ofensivas.

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Onde assistir à partida entre Manchester City e Norwich?

Manchester City e Norwich jogam nesta quinta-feira, 17, às 15h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações:

Manchester City: Rulli; Khusanov, Vitor Reis, Guéhi e Rico Lewis; Bouaddi, Kovacic e Allan; Ndiaye, Aït-Nouri e Semenyo. Técnico: Enzo Maresca.

Norwich: Kovačević; Kellen Fisher, McConville, Córdoba e Chrisene; Kenny McLean e Mattsson; David Brooks, Slimane e Musaba; Mahamadou Touré. Técnico: Philippe Clement.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Ruebyn Ricardo;
  • Assistente 1: James Mainwaring;
  • Assistente 2: Richard Woodward;
  • Quarto árbitro: Michael Salisbury.
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Manchester City
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