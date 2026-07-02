Manchester City se aproxima de Elliot Anderson, do Nottingham Forest e da seleção inglesa

O meio-campista inglês Elliot Anderson será contratado pelo Manchester City vindo do Nottingham Forest ao retornar da Copa do Mundo, após ambos os clubes ingleses chegarem a um acordo sobre uma transferência que poderia torná-lo o jogador britânico mais caro da história.

O jogador de 23 anos, atualmente em preparação para as oitavas de final dos ‘Three Lions’ contra o México, passou por exames médicos em Kansas City, onde sua seleção está concentrada, e formalizará a transferência ao fim da campanha da Inglaterra no Mundial.

“Manchester City e Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência de Elliot Anderson. Os trâmites da contratação serão finalizados após o retorno da Inglaterra”, afirmou um comunicado do City nesta quinta-feira.

Segundo a imprensa britânica, a negociação de Anderson está avaliada em 116 milhões de libras esterlinas (800 milhões de reais, na cotação atual), acima dos 105 milhões de libras (660 milhões de reais na cotação da época) que o Arsenal pagou por seu companheiro de seleção inglesa Declan Rice há três anos.

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(Com AFP)