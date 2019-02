Manchester City estreia com goleada sobre Swansea

O Manchester City goleou o Swansea por 4 a 0 na sua estreia pela temporada 2011-2012 do Campeonato Inglês, com dois gols do argentino Agüero, que disputava sua primeira partida oficial com os ‘Citizens’.

O bósnio Edin Dzeko abriu o placar aos 13 do segundo tempo. Dois minutos depois, Agüero entrou no lugar do volante Nigel De Jong e não demorou para deixar sua marca no jogo. Com apenas sete minutos em campo, balançou as redes ao desviar um ótimo cruzamento do lateral Micah Richards.

Aos 26, tentou encobrir o goleiro adversário, pegou a sobra e recuou para David Silva fazer 3 a 0 para o time da casa. Já nos acréscimos, o argentino acertou um lindo chute de 25 metros no ângulo.

Com este resultado, o Manchester City divide a liderança com o Bolton, que no sábado goleou pelo mesmo placar o Queens Park Rangers.

Os dois lanterninhas, o Swansea e o Queens Park Rangers, subiram para a primeira divisão nesta temporada.

Agüero, genro do ex-craque Maradona, foi o principal reforço do Manchester City, que pagou 40 milhões de euros ao Atlético de Madrid pelo seu passe.

Além do City, o atual campeão, Manchester United, foi o único entre os ‘grandes’ a vencer na primeira rodada, já que Chelsea, Arsenal e Liverpool empataram na estreia.

— Resultados da 1ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

Liverpool – Sunderland 1 – 1

Blackburn – Wolverhampton 1 – 2

Queens Park Rangers – Bolton 0 – 4

Fulham – Aston Villa 0 – 0

Wigan – Norwich City 1 – 1

Newcastle – Arsenal 0 – 0

– Domingo:

Stoke City – Chelsea 0 – 0

West Bromwich – Manchester United 1 – 2

– Segunda-feira:

Manchester City – Swansea City 4 – 0

– Adiado por causa dos distúrbios da semana passada na Inglaterra:

Tottenham – Everton

Classificação:

Pts J V E D GF GC SDG

1. Bolton 3 1 1 0 0 4 0 4

. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4

3. Manchester United 3 1 1 0 0 2 1 1

. Wolverhampton 3 1 1 0 0 2 1 1

5. Liverpool 1 1 0 1 0 1 1 0

. Norwich City 1 1 0 1 0 1 1 0

. Sunderland 1 1 0 1 0 1 1 0

. Wigan 1 1 0 1 0 1 1 0

9. Arsenal 1 1 0 1 0 0 0 0

. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0

. Chelsea 1 1 0 1 0 0 0 0

. Fulham 1 1 0 1 0 0 0 0

. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

. Stoke City 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Everton 0 0 0 0 0 0 0 0

. Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Blackburn 0 1 0 0 1 1 2 -1

. West Bromwich 0 1 0 0 1 1 2 -1

19. Queens Park Rangers 0 1 0 0 1 0 4 -4

. Swansea City 0 1 0 0 1 0 4 -4